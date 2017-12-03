المياومون وجباة الإكراء أعلنوا استمرار الإضراب حتى التثبيت

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وطنية - أعلنت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في بيان اليوم "الاستمرار في الاضراب مع تحرك كبير في المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان، بعد أن ضقنا ذرعا بالوضع المتردي وفي ظل غياب أي آفاق للحلول، وصولا الى عدم حصول تقدم في القضية المركزية وهي التثبيت".



وأكدت "استمرار اقفال دوائر الجنوب ابتداء من التاسعة من صباح يوم غد الاثنين، على ان يليه اضراب وتحرك كبير في كل دوائر البقاع عند التاسعة من صباح بعد غد الثلاثاء مع ترك كل الخيارات مطروحة للتصعيد أمامنا".



وطلبت من "جميع المياومين والجباة المشاركة تحت شعار التثبيت حقنا".