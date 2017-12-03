ورشة تدريبية لعدد كبير من المراقبين الصحيين وشرطة بلدية من تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة

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حماية المستهلك وسلامة الغذاء في العمل البلدي

تتشرف وزارة الاقتصاد والتجارة بدعوتكم لحضور افتتاح الورشة التدريبية عند التاسعة من صباح يوم الاثنين الواقع في 4\12\2017 وذلك في اوديتوريوم المعهد الوطني للإدارة، بعبدا – تلة الريس.

تهدف هذه الورشة إلى تدريب عدد كبير من المراقبين الصحيين وشرطة بلدية من بلديات جبل لبنان حول الية الرقابة على سلامة الغذاء اضافة الى التطرق الى كافة المواضيع المتعلقة بحماية المستهلك وكيفية التعاون بين البلديات والوزارة في هذا الاطار.

نأمل مشاركتكم.

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المكان: اوديتويوم المعهد الوطني للإدارة

الزمان: 4/12/2017، من الساعة 8:30 لغاية الساعة الثانية