صور الخلوة التدريبية السنوية لللجنة المركزية للعلاقات العامة في التيّار الوطنيّ الحرّ في أوتيل بادوفا Padova (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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أقامت اللجنة المركزية للعلاقات العامة في التيّار الوطنيّ الحرّ خلوتها التدريبية السنوية في أوتيل بادوفا Padova – سن الفيل، بتاريخ السبت 2 كانون الأوّل 2017، الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، تناولت تعريف وتحديد مفهوم العلاقات العامة، وكيفية قيام مسؤول العلاقات العامة بمهامه بشكل جدّي، فعّال وصحيح.

وذلك برعاية رئيس التيّار، معالي الوزير المهندس جبران باسيل المحترم، ممثّلاً بنائب الرئيس للشؤون السياسية، معالي الوزير السابق الأستاذ نقولا الصحناوي المحترم. شارك في الخلوة كل من: منسّق اللجنة المهندس عماد مكرزل، مساعدة المنسّق الأستاذة ريتا كيروز، أمين سرّ اللجنة الأستاذ عبده نعمه، أمينة الصندوق الآنسة ديانا الخوند، مسؤولة لجنة متابعة مسؤولي العلاقات العامة في الأقضية الآنسة ماجدة زوين، مسؤول لجنة ال NGO الأستاذ كميل شديد، مسؤول لجنة الLobbying الأستاذ كارلوس نفاع، بالإضافة الى متابعي مسؤولي العلاقات العامة في الأقضية، مسؤولي العلاقات العامة في الأقضية وفرق العمل المساعدة لهم.