living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صور الخلوة التدريبية السنوية لللجنة المركزية للعلاقات العامة في التيّار الوطنيّ الحرّ في أوتيل بادوفا Padova (بعدسة الزميل جورج فغالي)

3
DECEMBER
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أقامت اللجنة المركزية للعلاقات العامة في التيّار الوطنيّ الحرّ خلوتها التدريبية السنوية في أوتيل بادوفا Padova – سن الفيل، بتاريخ السبت 2 كانون الأوّل 2017، الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، تناولت تعريف وتحديد مفهوم العلاقات العامة، وكيفية قيام مسؤول العلاقات العامة بمهامه بشكل جدّي، فعّال وصحيح.
وذلك برعاية رئيس التيّار، معالي الوزير المهندس جبران باسيل المحترم، ممثّلاً بنائب الرئيس للشؤون السياسية، معالي الوزير السابق الأستاذ نقولا الصحناوي المحترم. شارك في الخلوة كل من: منسّق اللجنة المهندس عماد مكرزل، مساعدة المنسّق الأستاذة ريتا كيروز، أمين سرّ اللجنة الأستاذ عبده نعمه، أمينة الصندوق الآنسة ديانا الخوند، مسؤولة لجنة متابعة مسؤولي العلاقات العامة في الأقضية الآنسة ماجدة زوين، مسؤول لجنة ال NGO الأستاذ كميل شديد، مسؤول لجنة الLobbying الأستاذ كارلوس نفاع، بالإضافة الى متابعي مسؤولي العلاقات العامة في الأقضية، مسؤولي العلاقات العامة في الأقضية وفرق العمل المساعدة لهم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout