أثناء توقيفه حاول دهس عناصر قوى الأمن ... شبكة دعارة في قبضة قوى الامن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن البيان التالي:

"بتاريخ 1/12/2017 وفي كل من محلة الجديدة المتن ، صربا والنقاش ، وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكنت عدة دوريات من مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف 7 فتيات من الجنسية السورية بجرم ممارسة الدعارة، إضافةً إلى توقيف بجرم تسهيل الدعارة كل من :

ن. ز. (مواليد عام 1967، لبناني).

م.خ. (مواليد عام 2004 ، سوري )

خ.ع. ( مواليد عام 1970 ، لبناني )

خ.ك. ( مواليد عام 1979, سوري )

- ب.خ. ( مواليد عام 1976 ، سوري)

وهذا الأخير ملقب بالقواد، حيث كان يقوم بنقل بعض الفتيات بسيارته من مكان إقامتهن إلى مكان تواجد الزبائن. وفي أثناء توقيفه حاول دهس عناصر قوى الأمن، وصدَم سيارات مدنية مركونة الى جانب الطريق، مما اضطر العناصر الى اطلاق ثلاثة عيارات نارية باتجاه اطارات السيارة غير انه فرّ الى جهة مجهولة.

وبعد مرور ثلاث ساعات وبنتيجة المتابعة الحثيثة تمّ توقيفه في محلة صربا.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".