living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أثناء توقيفه حاول دهس عناصر قوى الأمن ... شبكة دعارة في قبضة قوى الامن

3
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن البيان التالي:

"بتاريخ 1/12/2017 وفي كل من محلة الجديدة المتن ، صربا والنقاش ، وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكنت عدة دوريات من مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف 7 فتيات من الجنسية السورية بجرم ممارسة الدعارة، إضافةً إلى توقيف بجرم تسهيل الدعارة كل من :
ن. ز. (مواليد عام 1967، لبناني).
م.خ. (مواليد عام 2004 ، سوري )
خ.ع. ( مواليد عام 1970 ، لبناني )
خ.ك. ( مواليد عام 1979, سوري )
- ب.خ. ( مواليد عام 1976 ، سوري)
وهذا الأخير ملقب بالقواد، حيث كان يقوم بنقل بعض الفتيات بسيارته من مكان إقامتهن إلى مكان تواجد الزبائن. وفي أثناء توقيفه حاول دهس عناصر قوى الأمن، وصدَم سيارات مدنية مركونة الى جانب الطريق، مما اضطر العناصر الى اطلاق ثلاثة عيارات نارية باتجاه اطارات السيارة غير انه فرّ الى جهة مجهولة.
وبعد مرور ثلاث ساعات وبنتيجة المتابعة الحثيثة تمّ توقيفه في محلة صربا.
والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout