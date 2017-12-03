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مصادر قريبة من القوات: بعض المستقبليين انجرفوا مع الاتهامات لجعجع بالتحريض على الحريري

3
DECEMBER
2017
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يقول عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم إن حزب الله لا يقف وراء الحملة على «القوات» انما يتمناها، لأن «القوات» تزعج البعض بتمسكها بمفهوم الدولة، والبعض الآخر الغارق في الفساد على انواعه، ومشكلة «القوات» كما يراها كرم انها تتمسك بالسيادة وبالتوازن الوطني، لذلك باتت مزعجة بالنسبة لمن اعتاد خرق السيادة والتوازن ونسي الحقوق بعد انشغاله بالمصالح.


مصادر قريبة من القوات، قالت ان بعض المستقبليين انجرفوا مع الاتهامات التي وجهت لرئيس القوات سمير جعجع بالتحريض على الحريري، في فترة غياب الأخير، وكان الاتهام واحدا انما بأصوات كثيرة، بدأها الوزير السابق وئام وهاب وأججها الشيخ نعيم قاسم واتسعت دائرتها من خلال بعض المواقع المستأجرة وقد تحدثت المصادر عن لقاء قريب بين الحريري وجعجع بعد عودة الاول الى بيروت، ويصف جعجع هذه الاقوال بالهرطقات والولدنات.
ورأى أن ترميم العلاقات بين المستقبل والقوات يتقدم، وأسف جعجع لأن بعض الحلفاء يساير، أما عن التعديل الوزاري فقد أكد أنه غير وارد.

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