ماكرون يعجل بدعوة مجموعة الدعم الدولية للبنان

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أكد أكثر من مصدر رسمي لبناني أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر تسريع دعوة مجموعة الدعم الدولية للبنان على مستوى وزراء الخارجية، لينعقد الاجتماع في باريس يوم الجمعة المقبل في 8 كانون الأول(ديسمبر) الجاري، بعد أن كان ينوي الدعوة إلى هذا الاجتماع في أوائل السنة المقبلة. وتبلّغ رؤساء الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري موعد الاجتماع.



وتضم مجموعة الدعم الدولية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا وإيطاليا والأمانة العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. وتحضر اجتماعاتها أحياناً منظمات الأمم المتحدة المعنية بأوضاع لبنان الاقتصادية والاجتماعية.



وقال مصدر وزاري لبناني إن مصر دعيت إلى الاجتماع، كونها عضواً في مجلس الأمن، ونظراً إلى الجهود التي بذلتها وتبذلها لمعالجة الوضع اللبناني بعد التأزم الذي نجم عن استقالة الحريري في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ولم يستبعد المصدر أن يحضر الرئيس الحريري الاجتماع، إضافة إلى وزير خارجية لبنان، مرجحاً أن يحضره وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.

وقال المصدر إن ماكرون قرر تقديم الموعد، نظراً إلى اقتناعه بالحاجة إلى مواكبة الجهود من أجل معالجة الأزمة السياسية في لبنان بعد الموقف العربي من تدخلات إيران وحزب الله في عدد من الدول العربية .



وذكر المصدر أن الهدف الرئيسي من الاجتماع تأكيد المجتمع الدولي حرصه على صون الاستقرار في لبنان إزاء الصراعات الإقليمية، بعد أن كانت فرنسا بذلت جهداً من أجل أن يعود لبنان إلى سياسة النأي بالنفس عن هذه الصراعات تجنباً لإقحامه فيها.