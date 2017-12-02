غادر منزله صباحا ولم يعد

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: عزيز الياس سالم (مواليد عام 1926، لبناني) الذي غادر منزله حوالي الساعة السابعة من صباح اليوم الواقع فيه 2/12/2017 متوجها على متن سيارته ماركة سوبارو لون أبيض إلى محلة سن الفيل سوق الخضار، ولم يعد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الإتصال بفصيلة سن الفيل في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 511989/01 للادلاء بما لديهم من معلومات".