بالفيديو - ما جديد الواقع الحكومي؟ ومتى يلتئم مجلس الوزراء؟

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بالتقدم الجدي تُختصر نتيجة المشاورات، وبشكل خاص في لقاء الحريري – باسيل الباريسي. فالحكومة حاجة وطنية في هذا الظرف. والورقة التي يُعمل لاخراجها بياناً سياسياً يتم التوافق عليه في مجلس الوزراء، تتمحور حول أسئلة الحريري الثلاثة حول الطائف والنأي بالنفس والعلاقات مع الدول العربية.



هل يأتي البيان السياسي على ذكر "النأي بالنفس" حرفياً ؟ الشكل الجوهري المتفق عليه حتى الآن يؤكد جريصاتي هو جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية. فيما المشاورات تستمر حول تعديل البيان الوزاري والتعديل الوزاري ومفهوم النأي بالنفس.



هل بات التعديل الوزاري مستبعداً ؟



وبعد استراحة لأحد عشر يوماً، عاد الكلام السعودي عن الملف اللبناني بكلام تهديدي للمصارف اللبنانية من وزير الخارجية السعودي باعتبارها اداة لتبييض اموال حزب الله. لا يصب هذا الكلام في رأب التصدعات يقول جريصاتي لكننا والحريري تجاوزنا الأمر.



قبيل عودة الحكومة الى انتاجيتها، عاد الكلام الكتائبي عن صفقات واستعجال لتمريرها لسرقة الثروة الوطنية من النفط والغاز. وهنا ملاحظتان في الشكل كون التصريح جاء على درج بكركي محرجا البطريرك الماروني وفي المضمون.



ما لم يتقدم الجميل باخباره الى القضاء، سيبادر جريصاتي الى تمكين النيابة العامة التمييزية من تصريح النائب الكتائبي باعتباره اخباراً والذهاب بالتحقيقات حتى النهاية.