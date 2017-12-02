living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو - ما جديد الواقع الحكومي؟ ومتى يلتئم مجلس الوزراء؟

2
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بالتقدم الجدي تُختصر نتيجة المشاورات، وبشكل خاص في لقاء الحريري – باسيل الباريسي. فالحكومة حاجة وطنية في هذا الظرف. والورقة التي يُعمل لاخراجها بياناً سياسياً يتم التوافق عليه في مجلس الوزراء، تتمحور حول أسئلة الحريري الثلاثة حول الطائف والنأي بالنفس والعلاقات مع الدول العربية.


هل يأتي البيان السياسي على ذكر "النأي بالنفس" حرفياً ؟ الشكل الجوهري المتفق عليه حتى الآن يؤكد جريصاتي هو جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية. فيما المشاورات تستمر حول تعديل البيان الوزاري والتعديل الوزاري ومفهوم النأي بالنفس.


هل بات التعديل الوزاري مستبعداً ؟


وبعد استراحة لأحد عشر يوماً، عاد الكلام السعودي عن الملف اللبناني بكلام تهديدي للمصارف اللبنانية من وزير الخارجية السعودي باعتبارها اداة لتبييض اموال حزب الله. لا يصب هذا الكلام في رأب التصدعات يقول جريصاتي لكننا والحريري تجاوزنا الأمر.


قبيل عودة الحكومة الى انتاجيتها، عاد الكلام الكتائبي عن صفقات واستعجال لتمريرها لسرقة الثروة الوطنية من النفط والغاز. وهنا ملاحظتان في الشكل كون التصريح جاء على درج بكركي محرجا البطريرك الماروني وفي المضمون.


ما لم يتقدم الجميل باخباره الى القضاء، سيبادر جريصاتي الى تمكين النيابة العامة التمييزية من تصريح النائب الكتائبي باعتباره اخباراً والذهاب بالتحقيقات حتى النهاية.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout