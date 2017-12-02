ماذا يحدث في جزين؟

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ارض كفرفالوس التي تم بيعها من فهد الحريري الى محمد الدنش مجددا الى الواجهة. (التفاصيل في الفيديو المرفق)



رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين خليل حرفوش عقد مؤتمرا صحافيا تناول فيه القضية والى جانبه النائب امل ابو زيد، رئيس بلدية كفرفالوس بول الشماعي، رئيس رابطة مخاتير جزين جهاد يوسف، منسق "القوات اللبنانية" في جزين جوزيف عازوري، منسق "التيار الوطني الحر" في جزين انطوان فرحات، منسق جزين في الكتائب سامر مخيبر ورؤساء بلديات ومخاتير المنطقة.



استهل حرفوش حديثه بتأكيد طلبه من بعض الجزينيين ارسال عروض شراء للارض الا انهم لم يحصلوا على اي جواب الى ان سربت معلومات عن شراء عقار المليوني متر من محمد الدنش الذي تعهد ان يقوم بمشروع زراعي .



وبعد اجتماع للنائب امل ابو زيد جمعه مع حرفوش والدنش الذي عرض مشروعه الزراعي، الى ان تبين لاحقا ان الدنش قد استحصل على رخصة لاستصلاح العقار.



حرفوش أكد تعاون النواب والاحزاب مع الاتحاد في هذه القضية شاكرا للنائبة بهية الحريري صدقها في التعاطي في الموضوع ومعلنا بدء العمل مع آل الحريري لإيجاد حل نهائي لعقارات كفرفالوس.