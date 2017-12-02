جلسة حكومية الأسبوع المقبل؟

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مقدمة نشرة الOTV:

على وقع التطور اليمني المتمثّل بخطوة علي عبد الله صالح التصالحية، يرتسم مشهد جديد في صنعاء قد يعبّد الطريق امام تسوية، تأتي في سياق تسويات أخرى تستعد لها المنطقة، بعدما باتت لغة السياسة أكثر تأثيراً من رائحة البارود والنار التي سادت منذ العام 2011، فأحرقت وشرّدت وهجّرت.

بداية تسويات نعم، إلاّ أنها لن تخلو من شدّ حبال بين اللاعبين الاقليميين والدوليين، من بوابة تعزيز اوراق التفاوض.

أماّ محلياً، واذا كانت توقعات الطقس تتحدّث عن جليد محتمل اواسط الاسبوع، الاّ ان ذوبان هذا الجليد متوقع على الصعيد السياسي، اذ يبدو أن الاسبوع الطالع سيحمل معه عودة الأمور الى طبيعتها بجلسة حكومية تؤكد معلومات الOTV انها ستنعقد الثلاثاء المقبل، التي تجدد مفاعيل التسوية اللبنانية-اللبنانية التي توضع اللمسات الأخيرة عليها في اللقاءات البعيدة من الإعلام، او تلك المعلنة على غرار لقاء الحريري باسيل في باريس، والذي تؤكد معلومات الOTV انه استمر ساعات بأجواء ايجابية جداً، وحمل اتفاقاً كاملاً بعد بحث كل جوانب الأزمة واحتمالات الحل.

واذا كانت الايجابية طاغية في الشأن السياسي، فمن الطبيعي أن تكون لها انعكاساتها على القطاعات الأخرى، الاقتصادية خصوصاً بمختلف جوانبها، ومن بينها القطاع السياحي الذي يتحضّر لعيدي الميلاد ورأس السنة. فماذا عن واقعه وتوقهاته؟ الاجابة في النشرة المسائية .