هذا هو موقف رئيس الجمهورية من توقيف المتهم بالاساءة الى العذراء

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي :

طرحت وسائل اعلامية ومواقع للتواصل الاجتماعي تساؤلات عن موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الاجراء الذي اتخذه القضاء في حق احد الاشخاص الذي اتهم بالاساءة الى السيدة مريم العذراء عبر صفحته الالكترونية.

ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يؤكد ان فخامة الرئيس يعتبر ان القضاء يتحرك تلقائيا عندما تقع مخالفات للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، لاسيما منها الاساءة الى المقدسات. وللقضاء وحده ان يتخذ ما يراه مناسبا من اجراءات استنادا الى النصوص القانونية ذات الصلة.