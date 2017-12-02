بالصور - تعدي على أثار فقرا.. و بلدية كفردبيان تستنكر !

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صدر عن بلدية كفردبيان البيان التالي : "بعد التعدي الطائش على آثار فقرا - كفردبيان من خلال رش رسوم وكتابات على بعض جدرانها وصخورها الأثرية ضاربين بعرض الحائط تاريخ عريق و مجد نعتز به ،

تحركت على الفور بلدية كفردبيان بالتنسيق مع حراس الآثار ، فتم التواصل مع مديرية الآثار التي أرسلت مندوب للكشف على الأضرار وكيفية إزالة الضرر الذي سيتم في أقرب فرصة ممكنة .

وعليه تطلب بلدية كفردبيان من جميع الزوار التحلي بالوعي والمسؤولية للمحافظة على هذا الارث التاريخي و مراعاة النظافة العامة وعدم القيام باي عمل تخريبي ، وتنذر مَن يُمكن ان تسول له نفسه المس بهذا المعلم بأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لمعرفة الفاعلين ومحاسبتهم والتأكد بأن هذه الأفعال لن تتكرر في المستقبل"