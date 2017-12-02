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استعدوا لمواجهة قساوة الجليد و الثلج في هذه الأيام !

2
DECEMBER
2017
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كتب الأب ايلي خنيسر على صفحته على الفيسبوك :

حتى الساعة؛ الثلوج ما بين 1100 و 1200 متر واذا ازدادت الرطوبة؛ نحو 800 متر على الجبال الغربية و 500 متر على الجبال الشمالية:
الأحوال الجوّية في لبنان ليوم ليوم الأحد 03 كانون الأول 2017
الوضع العام شرقاً وغرباً
يغطّي المرتفع السيبيري العملاق لبنان وشمال المملكة السعودية والأردن بقيم وصلت الى 1025hpa وهو يساهم في تدفق الهواء المداري الساخن الذي سيصطدم يوم الثلاثاء، بعد الظهر، بالتيارات الجليدية القطبية فوق لبنان وفلسطين وقبرص يتزامن هذا الحدث مع تشكل منخفض جوي متوسط الفعالية ينتج عنه عواصف رعدية عنيفة وتساقط غزير للأمطار .
بالمقابل تجتاح الكتلة القطبية ايطاليا واليونان مسببة عواصف ثلجية وتدني بدرجات الحرارة من المنتظر ان يكون الحوض الشرقي للبحر المتوسط في مرمى الجليد والصقيع والحرارة التي ستلامس -5 بقاعاً و الجبال التي تعلو 1200متر.
لا يمكن جزم امر تساقط الثلوج على الجبال 600 الى 900 متر الاّ اذا ازدادت نسبة الرطوبة واستمرت ليوم الخميس والاّ بقيت الثلوج، اعتيادية فوق 1100 متر.
ولكن بعد الثلوج سيجتاح الجليد لبنان والأردن وسوريا وشمال فلسطين وتتدنّى درجات الحرارة لتلامس 5 درجات ساحلاً و -5 بقاعاً و -13 في القرنة السوداء.
هذا ما اشرنا اليه في الأسبوع الماضي، استعدوا لمفاجآت الأسبوع الأول من كانون.
مهما يكن، لا بأس بالثلوج الثانية على المنطقة حتى ولو تدنت الى 1100 على امل ان تلامس 800 و500 شمالاً اذا حافظت الكتلة القطبية على استقرارها وارتفعت نسبة الرطوبة.
طقس الأحد مشمس وحار ترتفع الحرارة الى 25 درجة وتستمر بالارتفاع يوم الإثنين ال 26 درجة وسوف ينقلب الوضع بأقل من 24 ساعة بتدني حاد بدرجات الحرارة بسبب هبوب الرياح الشمالية الغربية القطبية فتتهيأ فوراً الأجواء لتساقط الأمطار ساحلا وجبلا ويبدأ تساقط الثلوج على 1500 م وتتدنى الى 1100 متر.
الحرارة ساحلاً: 25 نهاراً و 19 ليلاً
جبلاً 1200 متر: 21 نهاراً و 10 ليلاً
في البقاع: 24 نهاراً و 8 ليلاً
الرطوبة: 25 الى 40%
الضغط الجوي: 1024hpa
نشرات مستحدثة كل فترة لعشاق الثلوج. ونذكر انه حتى الساعة ستكون الثلوج اعتيادية ما لم يطرأ تغيير في نسبة الرطوبة واشتدادا في البرودة يوم الأربعاء
تشير الخريطة الجوية الى الهجوم القطبي على القارة الاوروبية باللون الأخضر والذي سيمر فوق لبنان علّ النماذج تبقى ثابتة وتفرّح قلوب محبي الثلوج.

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