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أسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 2/12/2017

2
DECEMBER
2017
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نزع فتيل كفرفالوس

أكدت مصادر جزينية لـ«الأخبار» أن «صفقة كفرفالوس» أوقِفت، بعد أن أثارت اعتراضات طائفية وأخرى على خلفيات بيئية. العقارات الشهيرة في البلدة الواقعة شرقي مدينة صيدا، عادت إلى الواجهة من جديد، بعدما انتشرت معلومات عن اتفاق بين رجل الأعمال محمد دنش، وفهد رفيق الحريري، الذي آلت إليه ملكية العقارات الشاسعة، بعد توزيع إرث والده.

الاعتراض جاء على خلفية «هواجس طائفية» رافضة انتقال ملكية العقار إلى شخصيات غير مسيحية، فضلاً عن اعتراضات بيئية على تحويل العقارات الواقعة في محيط حرجي إلى مقلع للصخور. وكانت الصفقة تنص على استخدام دنش لجزء شاغر من العقار لتحويله إلى كسارة يستخرج منها الصخور ليستخدمها في مشروع بناء سد بسري الذي التزم تنفيذه كمتعهد من شركة كويتية. النائب زياد أسود وفعاليات جزينية لجأوا إلى النائبة بهية الحريري لوقف الصفقة. الأخيرة اتصلت بابن شقيقها طالبة منه فسخ أي شراكة مع دنش من جهة، واتصلت بالرئيس نبيه بري طالبة منه التدخل مع دنش لصرف النظر عن استخدام العقار من جهة أخرى، واتصلت أيضاً بالوزير نهاد المشنوق لوقف أي ترخيص بتحويل العقار إلى مقلع للصخور لـ«مصلحة مشاريع عامة».

 

رزق مرشّح القومي؟

يُبدي عددٌ كبير من الملتزمين في الحزب السوري القومي الاجتماعي رغبتهم في الترشح إلى الانتخابات النيابية في قضاء الكورة. وعلى الرغم من أنّ مُعظم الأحزاب السياسية لم تحسم بعد هوية مُرشحيها إلى الانتخابات، إلا أنّه بحسب المعلومات المتداولة في القضاء، تتجه قيادة «القومي» إلى تبني ترشيح المهندس غسان رزق الذي يلقى دعماً من رئيس الحزب السابق، النائب أسعد حردان.

"البناء"

كواليس
توقفت مصادر أوروبية أمام كلام وزير الخارجية المصري عن تهاون عسكري سمح لداعش بنقل عدد من مقاتليه من سورية والعراق إلى سيناء، وتساءلت عما إذا كان المعني توجيه اتهام مباشر للأميركيين بهذا التهاون، لأنّ الانتقال مستحيل دون تسهيلات يقدّمها الأميركيون والإسرائيليون، وهذا يفسّر استخدام مصطلح التهاون كتلميح لللتعاون الضمني والاتهام بالعمل ضدّ أمن مصر كرسالة مصرية احتجاجية ناعمة...!

اسرار الجمهورية

يتابع مرجع بارز عن كثب عمل لجنة فرعية مولجة بدراسة قانون يهمّ شريحة واسعة من اللبنانيين للبتّ به في أسرع وقت.

لاحظت أوساط سياسية أن مرجعاً بارزاً زاره معظم السفراء ما عدا سفيراً واحداً.

تؤجّل بعض المدارس البت بدفع سلسلة الرتب والرواتب في انتظار حصول تغيير في مركز له تأثير مباشر عليها.

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