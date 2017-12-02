غارة إسرائلية على سوريا من الأجواء اللبنانية فجر اليوم

A + A -





مرة جديدة، يستخدم سلاح الجو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية للاعتداء على الأراضي السورية. فعند ساعات فجر اليوم الأولى، نفّذت طائرات العدو عدداً من الغارات الوهمية فوق الأراضي اللبنانية، واستغلّت واحدة منها، لاستهداف مواقع للجيش السوري قرب مدينة الكسوة، الواقعة جنوبي دمشق، على بعد نحو 15 كيلومتراً منها. وبحسب مصادر إعلامية وميدانية، فإن الغارة الإسرائيلية استهدفت مخازن تابعة لإحدى فرق الجيش السوري، من دون الإفادة عن وقوع إصابات بشرية. وقد أطلقت المضادات الأرضية السورية صواريخها باتجاه صواريخ العدو وطائراته. وتقع المخازن المستهدفة في منطقة عسكرية شاسعة، تفوق مساحتها مساحة مدينة بيروت.