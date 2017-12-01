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تَوَّج ميشال عون زيارته الايطالية. فنحن بلدٌ صغير

1
DECEMBER
2017
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بعبارة غدت شعاراً ملأ القلوب والعقول قبل مواقع التواصل، تَوَّج ميشال عون زيارته الايطالية. فنحن بلدٌ صغير، وعددُنا قليل، غير أنَّ كرامَتَنا وِسعُ الكرة الارضية.

الرئيس الذي طَمأن الى ان الازمة عَبرت، مشدداً على اننا لن نكون مِطواعين، بل نتمسك بحريتِنا وسيادتنا واستقلالنا ونتعامل من الند إلى الند، عاد الى بيروت، ليعُود معهُ الكلام الجدي عن دعوة مجلس الوزراء الى معاودة جلساتِه، على وقع مزايدات لا تنتهي على سعد الحريري والوزراء المنتجين.

وهذا الباب بالتحديد، طرقَه اليوم سليم جريصاتي، متوجهاً بالمباشر الى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الذي تحدث امس عن ان استعجال استكمال ملف النفط والغاز يَدخُل في اطار الصفقات. جريصاتي دعا الجميل الى التقَدم بإخبار، وايداع القضاء معلوماتِه وادَلتَه انطلاقاً من الواجب القانوني والاخلاقي لنائِب الامة. وما لم يَقم الجميل بهذه الخطوة، فوزير العدل سيُبادر الاثنين وفق معلومات الOTV الى اتخاذ التدابير القاضية باعتِبار كلام رئيس الكتائب اخباراً، على ان يتم استدعاؤه من قبل القضاء لمعرفة المعلومات الثمينة والخطيرة التي يمتلِكُها لضرب هذه الصفقات ووأدِها في مهدها... غير ان بداية النشرة تبقى من الكلمة الرئاسية في روما.

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