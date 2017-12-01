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الرئيس عون عاد الى بيروت مختتما زيارته الرسمية الى ايطاليا

وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى ناديا الشامي عون والوفد المرافق الى مطار رفيق الحريري الدولي، عند الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم، عائدين من روما، في ختام الزيارة الرسمية التي قام به الرئيس عون الى ايطاليا.

وكانت الزيارة استمرت ثلاثة ايام، عقد في خلالها رئيس الجمهورية قمة مع نظيره الايطالي سرجيو ماتاريلا في قصر كويرينالي، والتقى رئيس الحكومة الايطالية باولو جنتيلوني، كما افتتح في خلالها مؤتمر "الحوار الاوروبي-المتوسطي 2017، كما التقى الجالية اللبنانية في ايطاليا.