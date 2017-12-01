الان عون: الخطر الأكبر هو حين يتقاطع التطرّف الديني والعقائدي مع مصالح وأهداف سياسية

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صرح آلان عون من مؤتمر الحوارات المتوسطية في روما بأن الخطر الأكبر هو حين يتقاطع التطرّف الديني والعقائدي مع مصالح وأهداف سياسية لبعض الدول فيتحوّل الى منظمّات إرهابية عالمية تشكّل خطراً على البشرية كما حصل مع القاعدة وداعش وبأن السياسات الدولية حين تكون ظالمة وغير عادلة فهي تساهم في خلق التطرّف وتشجيع الإرهاب عبر تعميم شعور بالمظلومية والكراهية للغرب عند شرائح واسعة من المجتمعات المغبونة

وأكمل عون أنه لا يمكن للبلدان الديمقراطية وخاصة الغربية أن تتساهل بعد الآن مع من يستغلون حقوق الإنسان والحرّيات الخاصّة الرائدة في مجتمعاتهم لنشر إيديولوجيات الكراهية بين الشباب بكل حرّية ومن دون حسيب ولا يمكن ترك شرائح من الشباب العربي أو الإسلامي تتخبّط في الفقر أو اليأس أو القمع، يحوّلها إلى ضحايا سهلة للمنظمّات المتطرّفة لإستقطابها وتجنيدها وإستغلالها في أعمالها الإرهابية