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القضاء ينصف طلال المقدسي

1
DECEMBER
2017
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1/12/2017 – (أ.ي) – أصدرت القاضية المنفردة في بيروت رلى صغير، حكماً وجاهياً بحق مدير الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون لبنان صائب دياب وقضى بحبسه لمدة خمسة أيام على أن يوقف تنفيذ العقوبة في حال قام بتسديد قيمة المبلغ المحكوم به لصالح المدعي طلال المقدسي.
وسنداً للمادتين 196 و197 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، نحكم:


أولاً: بإدانة المعدعى عليه صائب محمد موسى دياب، المبينة كامل هويته أعلاه، بالجنحة المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوبات، وبالتالي حبسه لمدة خمسة أيام، على أن يوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في حال قام بتسديد قيمة المبلغ المحكوم به لصالح المدعي الشخصي (في ما يأتي، ضمن البند "ثالثاً") خلال مهلة شهر اعتباراً من تاريخ صيرورة هذا الحكم قطعياً.


ثانياً: بإعلان براءة المدعى عليه من الجنحة المنصوص عليها في المادة 373 من قانون العقوبات، لعدم كفاية الدليل.


ثالثاً: بإلزام المدعى عليه ان يدفع للمدعي الشخصي طلال الياس المقدسي مبلغاً قدره /3000000/ ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية)، كبدل عطل وضرر.


رابعاً: بردّ سائر ما زاد أو خالف.


سادساً: بتدريك المدعى عليه النفقات كافة.


حكماً وجاهياً بحق كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه، صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 28/11/2017

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