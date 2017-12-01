بالصور- للمرة الأولى: المقدم سوزان حبيش تخرج عن صمتها بعد فصلها!

A + A -

بعد عدة اسابيع على فصل رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية المقدم سوزان الحاج حبيش من موقعها ووضعها في تصرّف المدير العام للأمن الداخلين، خرجت “الحاج” عن صمتها لأول مرة وتحدثت عن النجاح والفشل، عن الضعفاء والاقوياء، عن الحاسدين وعن المحاضرين بالعفة وهم عديمو الشرف.

وقالت “الحاج” في تعليق مطول نشرته على انستغرام: “وكبرنا وتعلمنا ان النجاح اول خطوة نحو الفشل لان مع النجاح يأتي الحاسدون بسمومهم وان الضعفاء هم الأقوياء لأنهم اسياد مواقفهم ولا يخافون خسارة.. وان المحاضرين بالعفة هم عديمو الشرف وأن الشرفاء تعرفهم من افعالهم. فشكرا لكل محب صادق وصديق شريف وكم أنتم كثر“.

وشكرت في النهاية عاصي وكوليت الحلاني وقالت: “لست فارس في الغناء فقط بل فارس في الأخلاق“.

واتى تصريح سوزان الحاج حبيش على هامش تلبيتها دعوة النجم عاصي الحلاني وزوجته كوليت في منزلهما من اجل الاحتفال بعيد ميلادها الذي صادف بالتزامن مع عيد ميلاد عاصي الحلاني وصديقتهما دنيز طوق.

عاصي وكوليت دعيا الى هذا الاحتفال في منزلهما مجموعة كبيرة من الاصدقاء في عالم الاعلام والسياسة نذكر منهم النائب علي بزي، قنصل سيراليون في لبنان الشيخ دونالد العبد، السياسي دافيد عيسى، مدعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان، رئيس مجلس ادارة محطة الـ mtv الاستاذ ميشال المر وشقيقه كارل وزوجته الين ، الإعلامية بولا يعقوبيان، المقدم سوزان الحاج حبيش وزوجها المحامي زياد حبيش، الرياضي سيلفيو شيحا إلى جانب عدد من الشخصيات الأخرى.