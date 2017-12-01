living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور- للمرة الأولى: المقدم سوزان حبيش تخرج عن صمتها بعد فصلها!

1
DECEMBER
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد عدة اسابيع على فصل رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية المقدم سوزان الحاج حبيش من موقعها ووضعها في تصرّف المدير العام للأمن الداخلين، خرجت “الحاج” عن صمتها لأول مرة وتحدثت عن النجاح والفشل، عن الضعفاء والاقوياء، عن الحاسدين وعن المحاضرين بالعفة وهم عديمو الشرف.

وقالت “الحاج” في تعليق مطول نشرته على انستغرام: “وكبرنا وتعلمنا ان النجاح اول خطوة نحو الفشل لان مع النجاح يأتي الحاسدون بسمومهم وان الضعفاء هم الأقوياء لأنهم اسياد مواقفهم ولا يخافون خسارة.. وان المحاضرين بالعفة هم عديمو الشرف وأن الشرفاء تعرفهم من افعالهم. فشكرا لكل محب صادق وصديق شريف وكم أنتم كثر“.

وشكرت في النهاية عاصي وكوليت الحلاني وقالت: “لست فارس في الغناء فقط بل فارس في الأخلاق“.

واتى تصريح سوزان الحاج حبيش على هامش تلبيتها دعوة النجم عاصي الحلاني وزوجته كوليت في منزلهما من اجل الاحتفال بعيد ميلادها الذي صادف بالتزامن مع عيد ميلاد عاصي الحلاني وصديقتهما دنيز طوق.

عاصي وكوليت دعيا الى هذا الاحتفال في منزلهما مجموعة كبيرة من الاصدقاء في عالم الاعلام والسياسة نذكر منهم النائب علي بزي، قنصل سيراليون في لبنان الشيخ دونالد العبد، السياسي دافيد عيسى، مدعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان، رئيس مجلس ادارة محطة الـ mtv الاستاذ ميشال المر وشقيقه كارل وزوجته الين ، الإعلامية بولا يعقوبيان، المقدم سوزان الحاج حبيش وزوجها المحامي زياد حبيش، الرياضي سيلفيو شيحا إلى جانب عدد من الشخصيات الأخرى.

بصراحة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout