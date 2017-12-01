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جنبلاط التقى مستشار بهاء.. وهذا ما جرى قبل استقالة الحريري!

1
DECEMBER
2017
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 اكد امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب المممدد لنفسه للمرة الثالثة وليد جنبلاط التقى قبل استقالة الرئيس سعد الحريري مستشار بهاء الدين الحريري ويدعى صافي كالو.
 
وفي رده على ما قيل بان اللقاء تناول موضوع استبدال الرئيس الحريري بشقيقه بهاء، اضاف ناصر خلال برنامج "الجدث" مع الزميلة نانسي السبع : "لم ننف اللقاء على الاطلاق وجزء من الرواية صحيح وليس محض خيال الزيارة تمت وكان هناك حديث باتجاه معين ومستقبل الوضع السياسي في البلد وبالتالي لم يلق هذا الطرح اي تجاوب وقد انسحب جنبلاط واستمر الاجتماع بين الوزير السابق وائل ابو فاعور ومدير اعمال بهاء الحريري وبالتالي الموقف الاساسي بالنسبة لنا في هذا الاموضوع كان واضحاً".
 
واضاف ناصر: "ان اي تيار سياسي هو من يختار رئيسه وزعيمه وفي البلد هناك مسارات للامور يجب اتباعها ونحن لسنا في وارد ان ندخل في انقلاب على سعد الحريري وانقسامات من هذا النوع داخل اي بيئة او تيار سياسي... ".
 
واوضح ناصر ان الامور تطرح من خلال طرح سياسي والاستنتاج اثبتته الوقائع التي تلت هذا الاجتماع اذ دلت ان هناك شيئ كان يطرح.
Al-Jadeed
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