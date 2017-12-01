تعميم من الحريري الى الادارات العامة والبعثات الدبلوماسية.. هذا ما طلبه

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أصدر رئيس الحكومة سعد الحريري تعميما طلب فيه من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبعثات الدبلوماسية في الخارج والبلديات رفع أعلام جديدة بدلا من القديمة والممزّقة.

وجاء في نص التعميم: "نصّ المرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2000 ( التشريفات والمراسم ) في الملحق رقم ( 4 ) ولا سيما الفقرة ( 6 ) من مراسم رفع العلم اللبناني بصورة عامة ، على تحظير رفع أعلام باهتة اللون أو في حالة تمزق.

لذلـك، يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بما فيها دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج ، إستبدال الاعلام القديمة بأعلام جديدة ، كما وتجديد السارية عند اللزوم ."