كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟

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توقعت في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة.

وفي السياق يسيطر طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، والطقس غدا صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة.

اما الاحد فالطقس المتوقع صاف الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع في المناطق الجبلية والداخلية فوق معدلاتها الموسمية.

الى ذلك فان الحرارة على الساحل من 10 الى 24 درجة، فوق الجبال من 8 الى 19 درجة، في الأرز من درجتين الى 15 درجة، في الداخل من 5 الى 24 درجة.

اما الرياح السطحية فهي شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 12 و30 كلم/س، والانقشاع: جيد فيما الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و65 %.

اما حال البحر متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 22 درجة، والضغط الجوي 767 ملم زئبق.