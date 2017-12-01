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قوات صينية تصل إلى طرطوس السورية

1
DECEMBER
2017
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وصلت قوات خاصة صينية إلى ميناء طرطوس على الساحل السوري، وذلك من أجل محاربة «حركة تركستان الشرقية الإسلامية»، بحسب ما ذكرت وسائل إعلامية روسية مؤخراً.

وتزامناً أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أمس، أن التحضير جار لسحب قوات روسية من سوريا، حال «أصبحنا جاهزين لذلك» وتزامناً أيضاً أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن الخميس أن أكثر من 400 مقاتل من قوات مشاة البحرية الأمريكية سيعودون قريباً إلى بلادهم بعد دعمهم قوات سوريا الديمقراطية في طرد تنظيم «الدولة» من مدينة الرقة في شمال سوريا.


وكانت شخصيات في المعارضة السورية قد انتقدت في حديثها لـ»القدس العربي»، في وقت سابق الأنباء التي تداولها الإعلام الروسي حول نية الصين إرسال وحدات عسكرية إلى سوريا، لمحاربة ما سمته «حركة تركستان الشرقية الإسلامية».


وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية امس أن وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تابعة للقوات المسلحة الصينية يُطلق عليها اسم «نمور الليل المظلم» وصلت إلى ميناء طرطوس، دون ذكر تفاصيل أخرى.

القدس العربي
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