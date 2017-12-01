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روسيا تعلن تدميرها 910 موقع للإرهابيين في سوريا خلال أسبوع

1
DECEMBER
2017
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سبوتنيك-

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الفضائية الجوية الروسية قامت خلال أسبوع بـ420 طلعة جوية في سوريا، وفقاً لصحيفة "كراسنيا زفيزدا" (النجمة الحمراء) التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

ووفقا لرسوم بيانية نشرتها صحيفة كراسنايا زفيزدا، المنشور الرسمي لوزارة الدفاع ، أشارت فيه إلى أن القوات الفضائية نفذت 420 طلعة جوية في سوريا خلال الأسبوع الماضي دمرت خلالها أكثر من 910 موقع عسكري للإرهابيين.

وتشارك القوات الجوية الفضائية الروسية ووحدات الأسطول البحري في العمليات القتالية في سوريا إلى جانب الجيش السوري وبناء على طلب رسمي من الرئيس، بشار الأسد، بالتوازي مع جهود روسيا في الساحة الدبلوماسية، التي أدت إلى إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، حيث يشارك المراقبون الروس ووحدات الشرطة العسكرية الروسية في الحفاظ على الأمن في تلك المناطق.


يذكر أن روسيا بدأت منذ يوم 30 أيلول/سبتمبر عام 2015 وبطلب الرئيس السوري بشار الأسد بتوجيه ضربات جوية دقيقة على الأهداف التابعة لتنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين في سوريا. وخلال هذه الفترة قامت القوات الفضائية الجوية الروسية بالتعاون مع السفن التابعة لأسطول بحر قزوين بالقضاء على عدة مئات من المسلحين و تدمير آلاف الأهداف التابعة للإرهابيين.


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