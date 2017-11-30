بالفيديو - الرئيس عون امام ابناء الجالية اللبنانية في روما: كرامة لبنان كبيرة وهي بحجم انتشار ابنائه في العالم

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رئيس الجمهورية لأبناء الجالية اللبنانية في روما:

لبنان لن يتعرض بعد الآن لمشاكل كثيرة

وسيعلم الجميع أننا دولة مستقلة ذات سيادة وتسودها الحرية

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الرئيس عون: كرامة لبنان كبيرة وهي بحجم انتشار ابنائه في العالم

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السفيرة الضاهر فيوليديس: على رأس دولتنا رجل الدولة والشجاعة والكرامة

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أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لبنان استطاع ان يجتاز ازمة كان من الممكن أن تشكل خطراً عليه، وذلك عبر معالجتها بكل ترو وحكمة، لافتاً الى أن الاهم هو أن يعيش جميع اللبنانيين في استقرار وراحة بال، مشيراً الى أنه كان المقصود أن يبقى لبنان دولة مطيعة لكننا تمكنا من أن نثبت أنه دولة سيدة تتعاطى مع الجميع من الندّ الى الندّ. وقال:"لا يوجد دولة أكبر من لبنان او اصغر منه. فصحيح أن عددنا قليل ولكن كرامتنا كبيرة وهي بحجم انتشارنا في العالم".

وطمأن الرئيس عون اللبنانيين الى أن لبنان لن يتعرض بعد الآن لمشاكل كثيرة، وسيعلم الجميع أننا دولة ذات سيادة ومستقلة تسودها الحرية، وتتعامل مع غيرها من الدول محترمةً كل القيم التي تلتزم بها الدول في علاقاتها مع بعضها البعض.

كلام الرئيس عون جاء في خلال حفل الاستقبال الذي اقامته سفيرة لبنان لدى ايطاليا ميرا الضاهر فيوليديس، على شرفه واللبنانية الاولى ناديا الشامي عون الثامنة من مساء اليوم بتوقيت روما، (التاسعة بتوقيت بيروت) ودعت اليه ابناء الجالية اللبنانية وذلك في قاعة JARDINO DI INVERNO في فندق EXCELSIOR وحضره اعضاء الوفد المرافق.

وبعد النشيد الوطني، القت السفيرة الضاهر فيوليديس كلمة رحبت فيها بالرئيس عون واللبنانية الاولى واشارت الى أن اللبنانيين يريدون لبنان سيدا حرا مستقلاً، ويريدون الوحدة الوطنية والعيش الواحد الكريم لجميع ابناء الوطن، وبناء دولة المؤسسات والقانون والعدل، لأن هذا هو السبيل الوحيد لاجتثاث الفساد ولازدهار الوطن وكرامة المواطن. وقالت: "انتم تريدون لبنان موطناً للحرية بكل اوجهها وارضاً صلبة للقاء الثقافات وتفاعلها، ينظر اليه هذا العالم المضطرب كمثل فريد لهذه القيم، ويعرفّه الحبر الاعظم بأنه رسالة، تريدون ان ترفعوا رؤوسكم بأن دولتكم هي سيدة قرارها وموضع تقدير القاصي والداني، ومواطنوها محطّ احترام حيثما كانوا."

اضافت: "من لطف الله بلبنان، انه في هذه الظروف العصيبة حيث تحيط الحرائق بوطننا من كل جانب، على رأس دولتنا رجل الدولة والشجاعة والكرامة الذي يجسّد جميع القيم التي تسعون اليها، والذي ناضل ولا يزال بإرادة صلبة وعزم لا يلين لتحقيقها، بالحفاظ على نظام القيم الاخلاقية والعدالة الاجتماعية، فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون."

الرئيس عون

وردّ الرئيس عون بكلمة رحب فيها بأبناء الجالية اللبنانية الذين اتوا من مختلف انحاء ايطاليا للمشاركة في حفل الاستقبال، وقال: "إن لقائي دائماً مع الجالية اللبنانية اينما ذهبت يكون لقاءً يعمّه الفرح والمحبة، ونحن في شوق دائم للبعيدين عنّا." وأضاف: "إن لبنان مرَ في ازمة كان من الممكن أن تشكل خطراً عليه، لكننا استطعنا أن نجعلها بسيطة وتمكنّا من معالجتها بكل ترو وحكمة. ولم يحصل الذي كان من المتوقع أن يحصل. والاهم أننا اجتزنا هذه الازمة، إن علم الناس او لم يعلموا ماذا كان من الممكن ان يحصل خلالها. والاهم ايضاً أن يعيش الجميع في استقرار وراحة بال، وفي النتيجة إن تصرفاتنا ثابتة في حياتنا العامة والخاصة، إذ أن المقصود كان أن يبقى لبنان دولة مطيعة ولكننا تمكنا من أن نثبت أنه دولة سيدة تتعاطى مع الجميع من الندّ الى الندّ. فلا يوجد دولة أكبر من لبنان او اصغر منه. فصحيح أن عددنا قليل ولكن كرامتنا كبيرة وهي بحجم انتشارنا في العالم .فلبنان اصبح وطناً كونيا من القطب الى القطب، وكرامتنا هي بحجم هذا العالم كله."

وتابع الرئيس عون:" علينا أن نعالج الامور برويّة مهما كانت صعبة، وبذلك نتمكن من تجاوز الازمات والجميع أصبح الان يعرف مواقفنا"، معرباً عن اعتقاده أن لبنان لن يتعرض بعد الآن لمشاكل كثيرة، وسيعلم الجميع أن في لبنان دولة ذات سيادة ومستقلة تسودها الحرية، وتتعامل مع غيرها من الدول محترمةً كل القيم التي تلتزم بها الدول في علاقاتها مع بعضها البعض. واستطعنا اليوم خلال مشاركتنا في مؤتمر "الحوار الاوروبي -المتوسطي" أن نتكلم بكل حرية وببساطة لأننا لسنا متورطين مع أحد، إن كان مع الذين اوجدوا الارهابيين او مع الذين أحياناً كانوا شركاءهم، إلا أن اسلوبنا في التعاطي مع الجميع لم يتغير لأن رأسنا مرفوع، ونحن أقوياء لأن تصرفاتنا نظيفة إن كان في حياتنا الخاصة او العامة. وأنا فخور بكم وانتم بدوركم تستطيعون أن تكونوا فخورين بوطنكم لأنه صار يتمتع بسقف الحرية والاستقلال والسيادة. عشتم وعاش لبنان