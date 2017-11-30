الوزير الصراف يبحث مع نظيره القبرصي المحادثات العلاقات الثنائية بين لبنان وقبرص وسبل تعزيزها وتطويرها.

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شهدت العاصمة القبرصية اجتماعا بين وزير الدفاع اللبناني يعقوب رياض الصراف، ونظيره القبرصي كريستوفورس فوكايدس.

المحادثات تمحورت حول العلاقات الثنائية بين لبنان وقبرص وسبل تعزيزها وتطويرها.

وخلال اللقاء عبر الوزير الصراف عن امتنانه للدعم الذي تقدمه للبنان

وشكر نظيره القبرصي على الاستجابة الفورية فيما يتعلق بتنفيذ القرارات التي اتخذت خلال زيارته الأخيرة لبنان.

من ناحيته اكد وزير الدفاع القبرصي دعم الحكومة القبرصية للبنان واستقراره

واستعدادها وعزمها على مواصلة دعم القوات المسلحة في لبنان داخل الاتحاد الأوروبي.

وتبادل الوزيران الصراف وجهات النظر حول الوضع الأمني في شرق البحر الأبيض المتوسط والتطورات العامة في المنطقة.

واكدا العمل على تعميق التعاون بين البلدين في مجالات السلامة البحرية، وخاصة من خلال إنشاء مركز للبحث والإنقاذ في بيروت.

كما اتفقا على عقد اجتماع ثلاثي في قبرص في أوائل عام 2018، بين قبرص واليونان ولبنان على مستوى وزراء الدفاع