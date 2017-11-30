هل يقيل الحريري وزراء القوات اللبنانية من الحكومة؟

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العلاقة بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية لا تزال صحتُها عنوانا للتساؤلات بعد التوتر الناتج عن مواقف القوات اللبنانية من الازمة التي مرت على الرئيس سعد الحريري المرتبطة باستقالته من المملكة العربية السعودية.



يعترف الطرفان بان العلاقة بينهما تمر في ازمة، في كواليسهما همس حينا وكلام علني احيانا بخطاب عالي السقف للمستقبل يدين دور القوات اللبنانية في ما اعتبر انقلابا على الحكومة والعهد. وسط هذه الاجواء جديد هذا الملف، الحديث عن تغيير حكومي يقيل من خلاله الرئيس سعد الحريري وزراء القوات اللبنانية من الحكومة تعبيرا عن موقفه السياسي تجاه القوات.



نائب المستقبل محمد الحجار يستبعد من جهته اي تغيير حكومي قبل الانتخابات وان كانت العلاقات تستوجب مراجعة في الوقت الذي يرى فيه رئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور ان اتصالات حصلت في الساعت الاخيرة توحي بحلحلة على مستوى العلاقة بين الطرفين.جردة حساب تبدو ضرورية بين الحريري وجعجع الذي يقول جبور بان لقاء سيجمعُهما قريبا. واذا كانت الاقالة غير واردة كما هي المعلومات حاليا، يبقى ان مشهد المرحلة المقبلة سيحمل معه امكانية ان تصبح القوات اللبنانية امام حظر سياسي من حليفها القديم.