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التفاوض في ملف النفط اُنجز، فمتى التوقيعُ النهائي؟

30
NOVEMBER
2017
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لعل الصدفة هي التي لعبت دورها بملف النفط ليعود وينطلق من حيث اراد له البعض ان ينتهي!

فمن المكان نفسه الذي كانت تجرى فيه المفاوضات مع الشركات العالمية في العام 2010 يوم كان جبران باسيل وزيرا للطاقة عاد سيزار ابي خليل في عام 2017 ليقود وعلى مدى 3 ايام مفاوضات شاقة وماراوتونية على العرضين التقنيين المقدمين من تحالف الشركات المشاركة بدورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية وتحديدا في البلوكات 9 و4 " ، وهي توتال الفرنسية وايني الايطالية ونوفاتيك الروسية .هذه المفاوضات التي استمرت منذ 27 الحالي وحتى ليل 29 ، اختتمها ابي خليل الذي كان يصل ليله بنهاره في ساعة متأخرة من فجر الخميس.  يرفض ابي خليل الغوص بتفاصيل المفاوضات لكن الوزير الذي يؤكد انه عمل وفق دفتر شروط مجلس الوزراء بدا اكثر من مرتاح للنتيجة وواثق من كلامه وافعاله. ماذا عن الخطوات المقبلة في حال وافق مجلس الوزراء على تقرير ابي خليل ؟

سواء بعهد جبران باسيل او سيزار ابي خليل ،لا يهم..فالاهم ان الرجلين اثبتا ان "لبنان النفطي" لم يعد حلما بعيد المنال ، والعبو الامن الى العصر النفطي سيشكل انجازا، مهما تأخر، لهو آت آت ! اما العين فعلى جلسة مجلس الوزراء التي ستدرج تقرير ابي خليل على جدول اعمالها وهنا تؤكد مصادر رفيعة ان الملف سيدرج في اوائل الجلسات التي ستعقب الجلسة الشهيرة المنتظرة الاسبوع المقبل!

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