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القاهرة في آذار، نيويورك في أيلول، روما في تشرين الثاني

30
NOVEMBER
2017
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القاهرة في آذار، نيويورك في أيلول، روما في تشرين الثاني، وبيروت في كلِّ شهر وسنة ويوم. أما من له أذنان تصغيان، فليصغِ. ومن له عينان تبصران، فليبصر، وليتبصَّر في ما آلت إليه الأمور في عالمٍ أدار أذناً صماء إزاء تحذيرات قديمة، تماماً كما أهمل تنبيهات متجددة، وتجاهل مؤشرات كانت أكثر من واضحة خلال سنوات طويلة، إلى الصراع الذي نحن في خضمِّه اليوم.

فبعد القمة العربية، والجمعية العامة للأمم المتحدة، حمل رئيسٌ ولد في كنف العيش الواحد، وحارب في سبيل التعددية، تجارب سنيِّه الغنيَّة إلى مؤتمر حوارات المتوسط، فكانت امام حشد اوروبي-متوسطي عودة الى الماضي، ووصفاً للحاضر، واستشرافاً لمستقبل مكافحة الارهاب، وبناء مجتمعات السلام، كل ذلك على وقع دعم كبير من السلطات الايطالية لاستقرار لبنان ولقواه المسلحة، وللموقف الثابت من ملف النازحين لجهة عودتهم في اقرب وقت، بشكل آمن وكريم.

أما في الموضوع الحكومي، وعلى عتبة الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، يتنامى الحديث في السر وبعض العلن عن احتمال اجراء تعديل وزاري ما، في وقت علمت الOTV ان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل سينتقل من روما الى باريس للقاء رئيس الحكومة سعد الحريري. ويخصص اللقاء لمتابعة تفاصيل الجلسة المنتظرة، والمطلوب لتفعيل العمل الحكومي المنتج بعد استئنافه. 

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