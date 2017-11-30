مألفة النأي بالنفس ملتبسة ونجاحها مرتبط بالتسوية السورية (بقلم جورج عبيد)

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- جورج عبيد -

لا يزال مفهوم النأي بالنفس على الرغم من إيجابيّة قراءته بالحيّز السياسيّ-التسوويّ ملتبسًا، وإن اقتضت التسوية امتصاصه لضمان الاستقرار اللبنانيّ-الداخليّ. شائبة الالتباس ظاهرة في بنية المفهوم لأنّ التعريف الفوضويّ غير المدروس سيؤدّي بوضعيته إلى سلب لبنان من الاستقرار إلى الانعزال الطوعيّ، وهذا لن يكون بمقدور الحكومة اللبنانية تحمله بكلّ السياقات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والسياسيّة أو إدراجه في علاقات لبنان الدوليّة والإقليميّة والعربيّة.



يحاول بعضهم ربط النأي بالنفس بعلاقات لبنان مع المحيط العربيّ، وفي الدستور اللبنانيّ المستند إلى اتفاق الطائف تزواج بين عروبة لبنان ونهائيّة الكيان. هذا التزاوج بماهيّته هو الرحم الطبيعيّ لصياغة الانفتاح على المحيط العربيّ من ضمن المبدأ القوميّ-العقيديّ، ومن ضمن الحرص السياديّ على لبنان بذاتيته الحرة والمستقلّة. يقتضي هذا بالفعل لا بالقول نحت علاقة متوازنة تستند إلى تلك المألفة الجوهريّة بلا اختلاط تبعيّ في العلاقات سواء نتج من فئات طائفيّة أو مذهبيّة أو حزبيّة. فالعلاقة المتوازنة بحدّ ذاتها تملك القدرة تحرير لبنان وإخراجه من صراع المحاور، ومنعه من أن يكون ساحة مفتوحة لصراع الآخرين باللبنانيين.



لا تهدف تلك القراءة إلى معالجة مفهوم النأي بالنفس بسياق لفظيّ بحت، فالنأي بالنفس مقرون بمفاهيم جذّابة تعنى بتحييد البلد عن كل الصراعات، لكن الالتباس ظاهر في قراءة بعض الأفرقاء السياسيين لتلك المألفة من خلال ربطها بعلاقة لبنان مع المحيط العربيّ. تلك العلاقة بحد ذاتها بيت القصيد. ذلك أنّ القارئ والمجتهد في آن لا يفترض انحياز تلك العلاقة إلى جانب عربيّ واحد أو آحاديّ بل يفترض انحياز لبنان إلى علاقات واحدة، وبمعيار واحد أو مقياس واحد مع الدول العربيّة بأسرها بما فيها سوريا أو على رأسها سوريا لكونها لصيقة عضويًّا وجغرفيًّا وفعليًّا بلبنان أكثر من الدول الباقية. سوريا وفلسطين لصيقتان بلبنان منذ بدء الوجود، وكان لبنان جزءًا منهما، ما عدا جبله حيث كان مستقلاًّ. وعندما كوّن الفرنسيون دولة لبنان الكبير ربطًا باتفاقية سايكس-بيكو، ظلّت سوريا وفلسطين لصيقتين بلبنان إلى أن سلب الإسرائيليون فلسطين وبقي لبنان مع السوريين على هذا اللصوق بتفرعات إيجابية حينًا وسلبية حينًا آخر، وعلى الرغم من كلّ التفرعات بمنحاها السلبيّ والإيجابيّ، فإنّ حياد لبنان عن سوريا مسألة لا يمكن أن تكون قابلة للنقاش، ولا للمفاضلة بينها وبين السعوديّة ودول الخليج. فهي المدخل الجغرافي وبالتحديد البريّ إلى دول الخليج، بمعنى أنها المدخل الموضوعيّ نحو السعوديّة.، وليس من مدخل آخر سواها.



غير أنّ هذا لا يفترض أن تعود العلاقات استيلادًا من دولة لأخرى، واستحكامًا بالخصوصيّة اللبنانية من قبل الدولة السوريّة أو من المملكة العربية السعوديّة أو إيران. لقد أبان التاريخ اللبنانيّ المعاصر والحديث، متانة تلك الخصوصيّة وفرادتها، لتبدو مثلاً ومثالاً في تظهير التسوية السوريّة على قاعدة الخصوصيّة اللبنانيّة المنتجة للتسوية الداخليّة. هنا تتجلّى مسألة النأي بالنفس منطلقًا لفتح علاقات متوازنة وراقية مع المحيط العربيّ بدءًا من سوريا، بلا مداخلات في الخصوصيات الداخلية لهذه البلدان، وتفترض هذه المسألة أن يحترم الجوار العربيّ بدءًا من سوريا وصولاً إلى السعودية الواقع اللبنانيّ والتعاطي مع مكونات الدولة والنظام فيه بلا إملاء واستهلاك واستتباع أو استبداد. هذه مسألة غاية في الدقّة، ومعظم الأزمات اللبنانية تولّدت من السلوكيات الفجّة والفظّة من جهة والراضخة من جهة أخرى أو المتآمرة من جهات عديدة، المطوّعة من جهة والمطيعة من جهة، فتراكمت الساياقت المختلفة والمتضاربة وراحت تمعن في التشويش والتحشيد والتحفيز بغية التمزيق الكامل، فساهمت بكل احتراب داخليّ طائفيّ ومذهبيّ وبنيويّ والتبس أحيانًا كثيرة بمفاهيم قوميّة ومرتبطة بالهويات.



هذا عينًا يدلّ على ضرورة تجسير الوحدة الداخلية وتمتينها لتظهر تلك المألفة غير مستدرجة للتمويه بل مندرجة للتثبيت، بإخلاص كامل لهوية لبنان ودوره ووظيفته. التمويه عامل توظيفيّ يملك اللحظة المشوِّشة والقادرة على تحويل هذه المألفة إلى وصاية فتصير كما أوردنا في مقالات عديدة سترًا وحجابًا، والاستدراج نحو حياد لبنان في ظلّ هذه المألفة يثبّت تطبيعًا مع إسرائيل تستخدمه دول الخليج فيما سمي "بصفقة القرن". هنا يبرز التوضيح الظاهر من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط وحتمًا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المميزين بدقّة لا متناهية ما بين الحياد المطلق وهو موصول في اللحظة الخليجيّة-الأميركيّة بالتطبيع مع إسرائيل، والتحييد عن صراعات المحاور، وبخاصّة عن الصراع السعوديّ-الإيرانيّ فلا يلد عباراته المتفجرة في البيئات الطائفية والمذهبيّة على السواء ويشدّها للاحتراب. وتبقى دعوة وليد جنبلاط للبلوغ نحو حوار سعوديّ-إيرانيّ رصين ومتعال عن الخصومات والمآرب والأهواء والمذهبيات أو القوميات الضيّقة مدخلاً للجم معظم الصراعات.



تبقى الأعين مشدودة إلى ما سيكون عليه البيان الوزاري المقبل المتضمّن لهذه المألفة وكيفية تجسيدها. وبرأي خبراء كثيرين، النصّ لا يحتاج إلى "خلطة سحريّة" بحسب توصيف إعلاميّ "مهضوم"، بل يحتاج إلى التأكيد على معنى تلك المألفة. فلا خطر على رسوخها من بعدما أكّد أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، بأن وظيفة سلاح المقومة في العراق وسوريا بدأ ينتفي من بعد سقوط إمارة تنظيم داعش وجبهة النصرة، ورئيس الجمهورية العماد عون في إيطاليا وفي حديث له شرح ما كانت وظيفة سلاح المقاومة في قتال داعش كعدوّ جوهريّ للخصوصيات المشرقيّة المتحابة والمتلاقية، وفي قتال إسرائيل كعدوّ حقيقيّ للبنان. وفي تقييم منسوب إلى مصدر دبلوماسيّ روسيّ، إنّ وظيفة سلاح حزب الله في سوريا لم تنتفِ بعد، ولن يتمّ إخراج السلاح من سوريا قبل تطهير الأرض السوريّة بالكامل، وقبل البلوغ نحو التسوية السورية. بمعنى أن السلاح وفي المنظور الروسيّ باق في سوريا حتى تنتفي وظيفته بالكامل.



المدخل إلى النصّ الحكوميّ المنتظر إشارة وليد جنبلاط بعدم البحث في مسألة السلاح، بمعنى عدم تعديل التسوية المنتجة للعهد والحكومة بالمطلق، ويبدو في الآفاق بأنّ ثمّة اتفاقًا بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابيّ ورئيس الحكومة، باستكمال بنود التسوية بتعديل حكوميّ أو عدمه، فالتسوية اللبنانية متلازمة مع التسوية في سوريا، والتمازج بينهما بليغ للغاية في ظلّ ظهور علامات جديدة مشيرة إلى انبساط الحلو بعد قمة سوتشي الثلاثية والاتجاه نحو عقد لقاء بين الرئيسين بشار الأسد ورجب طيب أردوغان برعاية الرئيس فلاديمير بوتين.



يبقى شقّ متفق عليه في مألفة النأي بالنفس، سيتوّج بالإشارة إلى أن لبنان لن يكون تحت أيديّ أوصياء ووكلاء، ومثلما مطلوب من لبنان أن ينأى بنفسه عن الصراعات فالمطلوب من الدول بدورها أن تنأى بنفسها عن لبنان ولا تتدخّل في شؤونه وتفاصيله الداخليّة. هذا هو التعريف الواقعيّ والموضوعيّ لمسألة النأي بالنفس، وفي منظور الواقعية السياسية، فإن هذه المألفة ستبقى في المدى المنظور عند حدود اللفظ إلى أن تحدث التسوية الشاملة، عندئذ يتحوّل اللفظ إلى الفعل. اكتمال عناصر التسوية وضمان نجاحها هو المدخل الطبيعيّ للتحول من القول إلى الفعل.