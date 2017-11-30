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نقيب المعلّمين: لا إضراب للأساتذة قبل هذا التاريخ.. وبعدها لكلّ حادث حديث

30
NOVEMBER
2017
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 يُواصل وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة اجتماعاته المكوكية، مُحاولاً بشتى الوسائل إنقاذ السنة الدراسية حيال الكباش الثلاثي المُحتدم بين إدارات المدارس والاساتذة والاهالي. فبعدما أضربَ أساتذة التعليم الخاص على مدى يومين، إجتمع حمادة أمس مع وفد موسّع من نقابة المعلمين برئاسة النقيب رودولف عبود.

 

"لا إضراب قبل 9 كانون الأوّل"، هذا ما يؤكّده نقيب أساتذة التعليم الخاص رودولف عبود لـ"الجمهورية"، موضحاً: "ستجتمع لجنة الطوارئ، وبعدها لكلّ حادث حديث. حتى ذاك الموعد يواصل الاساتذة التدريس على شكل طبيعي".



وعن تقويمه للإضراب والمكاسب التي حقّقها في اليومين الماضيين، يجيب: "تفاوَتَ المشهد بين المناطق، ومن مدرسة إلى أخرى، بحسب الوضع الخاص فيها وطبيعة الواقع الحقوقي للأساتذة. على سبيل المثال، هناك مدارس أجبَرت أساتذتها على تدريس تلامذة الشهادات الرسمية، وأخرى أضربت، فيما بعضها دَرّست بشكل طبيعي نظراً إلى أنها مَنحت الاساتذة كامل حقوقهم".

 

ويضيف: "لمسنا ضغوطاً غير مسبوقة مع تعابير لا تليق بمُطلقيها من تربويّين، كقول أحدهم: النقابة داعشيّة، وليؤمّن لكم النقيب وظيفة للسنة المقبلة".



ويأسف عبود "لأنه في كل مرة تُعلن النقابة إضراباً أو أيّ تصعيد، يتهافَت المعنيون وتتكثّف الاتصالات والاجتماعات والتفاوض بهدف إلغاء التحرّك، وذلك عوض أن تُعالَج مشكلة الأساتذة من جذورها".



وبالنسبة إلى تقويمه للقاء الذي جمعهم مع الوزير حمادة، يقول: "ما من شيء ملموس، سمعنا تطمينات نقلها لنا معاليه عن لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري مفادها أن لا تغيير في قانون السلسلة، بمعنى أننا سننال حقوقنا كاملة".



في التفاصيل

أكثر من ساعة دام اللقاء بين المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين وحمادة في الوزارة، حاول خلاله عبود شرح الوضع القائم، معتبراً "أنّ المشكلة لا تزال قائمة، على رغم انّ النقابة تتمنى ألّا يكون هناك إضراب".

وتوقّف عند "مشكلة صندوق التعويضات لجهة احتساب التعويضات ومعاشات التقاعد للمعلمين، وخشيته من أن تشكّل أزمة نظراً لحاجات المعلمين الذين بلغوا التقاعد إلى قبض رواتبهم أو تعويضات نهاية الخدمة من الصندوق على أساس السلسلة الجديدة".

وكشف عبود "أنّ موجودات صندوق التعويضات تبلغ 900 مليار ليرة، بينما تبلغ موجودات صندوق التقاعد 100 مليار ليرة"، لافتاً إلى أنّ "الصندوق مليء مالياً، ويستطيع أن يلبّي حاجات جميع المعلمين بحسب القانون الجديد".

من جهته، قال حمادة: "أدّت الجلسة إلى مسار جديد سوف نعتمده إستناداً إلى رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل الذي كانت طَلبته الوزارة وصندوق التعويضات، فهذه الاستشارات لا تغيّر شيئاً في القانون إنما يمكن أن تشكّل أضواء قانونية قضائية معنوية على التطبيق الفعلي للقانون 46 بكل مواده، فنحن تسلّمنا أحد الرأيين ولا نزال ننتظر تَسلّم الرأي الثاني من القاضية ماري دنيز المعوشي رئيسة الهيئة، وسأستمر مطلع الاسبوع في الاتصالات مع كل جهة على حِدة من مكوّنات هذه العائلة التربوية"، لافتاً إلى أنه سوف يدعو لجنة الطوارئ بجميع أعضائها "ولا أحد يقول إنني لا أجتمع مع فلان أو فلان، لأننا جميعاً عائلة واحدة، وهدفنا هو الطالب اللبناني، وقد حَدّدنا الساعة العاشرة من يوم السبت في 9/12 للاجتماع في ضوء تبلّغنا رأي الهيئة".

وأشار حمادة إلى أنه سينتظر "لجان الأهل التي ستُنتخب في مدة أقصاها أسبوعاً، مع انتخاب رؤساء اللجان وأمناء الصندوق التابعة لها. فهذه المواقع مهمة لكي نوافق على موازنات المدارس".

وأضاف: "لقد عَينّا خبراء المحاسبة والأمر لن يطول، فاطمئنوا جميعاً. إن شاء الله نحن والنقابة واتحاد المدارس ولجان الأهل ستكون لدينا أخبار طيبة قبل نهاية السنة، بالتأكيد لكلّ القطاع التربوي".

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