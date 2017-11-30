living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 30 تشرين الثاني 2017

30
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الجمهورية
إهتمام
لاحظت أوساط سياسية إيلاء دولة أوروبية إهتماماً بلبنان وقد تُرجم هذا الأمر من خلال قيام مسؤولين بزيارات رفيعة إليها.

تخوّف
يُبدي مرجع كبير في مجالسه الخاصة تخوّفه من أن يشمل قرار دولي بعض أسماء مسؤولين في الدولة.

موعد
إستبعد أحد الوزراء حصول الإنتخابات النيابية قبل موعدها وقال «أيمتى منلحِّق ندعي الهيئات الناخبة»؟

 

اللواء
همس
تتحدث مصادر دبلوماسية عن خط مفتوح بين بيروت وباريس في إطار متابعة «تخريج التسوية».
غمز
قال نائب في كتلة كبرى في مجلس ضيّق أن العلاقة بين فريقه وفريق مسيحي وازن، في حالة انقطاع كامل اليوم.
لغز
تتحدث مصادر على اطلاع على الوضع الاقتصادي أن الضغط على الليرة لم يتوقف بعد!



البناء
خفايا
ردّ خبير دستوري مرموق على زميل له مقرّب من حزب «القوات» كان قد اعتبر أنّ التريّث مشابه تماماً للاعتكاف، فأشار إلى أنّ وجه الشبه بين المفردتين هو فقط في عدم انعقاد مجلس الوزراء، ولكن الاعتكاف هو إجمالاً تعبير عن موقف سلبي، أما التريّث فهو موقف إيجابي ناجم عن حرص على حفظ الاستقرار وعدم قلب الطاولة، وهو قابل للتطور سريعاً من خلال الاتفاق على دعوة مجلس الوزراء لمعالجة أيّ ملف أساسي يخدم الحفاظ على الاستقرار…


كواليس
قالت مصادر دبلوماسية متابعة لحروب المنطقة وأزماتها إنّ لبنان واليمن اكتشفا مصادر قوّة لم يقيما لها الحساب بهذا الحجم في الأزمات التي عصفت بهما، فاليمن اكتشف أنّ صاروخاً وحيداً أطلقه على الرياض كان كفيلاً بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة أمام المساعدات الإنسانية ومصادر التموين فصار لصواريخه قدرة معادلة ردع تنتج توازن رعب في الحرب يمهّد للحلّ السياسي ولبنان اكتشف أهمية القلق الأوروبي على الاستقرار اللبناني خشية تدفق النازحين السوريين إلى العواصم الأوروبية وصار ثمن الاستقرار حركة أوروبية حامية للتوافق اللبناني بوجه العبث السعودي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout