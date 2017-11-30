أسرار الصحف ليوم الخميس 30 تشرين الثاني 2017

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الجمهورية

إهتمام

لاحظت أوساط سياسية إيلاء دولة أوروبية إهتماماً بلبنان وقد تُرجم هذا الأمر من خلال قيام مسؤولين بزيارات رفيعة إليها.



تخوّف

يُبدي مرجع كبير في مجالسه الخاصة تخوّفه من أن يشمل قرار دولي بعض أسماء مسؤولين في الدولة.



موعد

إستبعد أحد الوزراء حصول الإنتخابات النيابية قبل موعدها وقال «أيمتى منلحِّق ندعي الهيئات الناخبة»؟

اللواء

همس

تتحدث مصادر دبلوماسية عن خط مفتوح بين بيروت وباريس في إطار متابعة «تخريج التسوية».

غمز

قال نائب في كتلة كبرى في مجلس ضيّق أن العلاقة بين فريقه وفريق مسيحي وازن، في حالة انقطاع كامل اليوم.

لغز

تتحدث مصادر على اطلاع على الوضع الاقتصادي أن الضغط على الليرة لم يتوقف بعد!





البناء

خفايا

ردّ خبير دستوري مرموق على زميل له مقرّب من حزب «القوات» كان قد اعتبر أنّ التريّث مشابه تماماً للاعتكاف، فأشار إلى أنّ وجه الشبه بين المفردتين هو فقط في عدم انعقاد مجلس الوزراء، ولكن الاعتكاف هو إجمالاً تعبير عن موقف سلبي، أما التريّث فهو موقف إيجابي ناجم عن حرص على حفظ الاستقرار وعدم قلب الطاولة، وهو قابل للتطور سريعاً من خلال الاتفاق على دعوة مجلس الوزراء لمعالجة أيّ ملف أساسي يخدم الحفاظ على الاستقرار…



كواليس

قالت مصادر دبلوماسية متابعة لحروب المنطقة وأزماتها إنّ لبنان واليمن اكتشفا مصادر قوّة لم يقيما لها الحساب بهذا الحجم في الأزمات التي عصفت بهما، فاليمن اكتشف أنّ صاروخاً وحيداً أطلقه على الرياض كان كفيلاً بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة أمام المساعدات الإنسانية ومصادر التموين فصار لصواريخه قدرة معادلة ردع تنتج توازن رعب في الحرب يمهّد للحلّ السياسي ولبنان اكتشف أهمية القلق الأوروبي على الاستقرار اللبناني خشية تدفق النازحين السوريين إلى العواصم الأوروبية وصار ثمن الاستقرار حركة أوروبية حامية للتوافق اللبناني بوجه العبث السعودي.