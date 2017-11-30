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قالت مصادر نيابية مستقبلية لـ «البناء» والرئيس الحريري ليس بوارد القيام بزيارة الى معراب في الوقت الراهن، غير أن مصادر مطلعة تحدّثت عن امتعاض شديد من مواقف وسلوك رئيس القوات سمير جعجع أثناء أزمة الحريري. ولفتت الى أن ذلك كافٍ لضرب التحالف بين الحزبين، لكن مصادر القوات تتحدث لـ «البناء» عن أن «الدائرة اللصيقة بالحريري ارتكبت أخطاءً عدة في غياب رئيس الحكومة وأصدرت اتهامات غير دقيقة بحق القوات ما يتطلب اعتذاراً، وتنفي المصادر أي دور لجعجع في الانقلاب على الحريري»، لكنّها لا تلغي احتمال عقد لقاءات تحضيرية للقاء الحريري جعجع، غير أن أوساط المستقبل تجزم بأنه حتى وإن عقد اللقاء، فإنه سيبقى في اطار الشكليات ولن يعبر عن حقيقة النيات».