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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



في عين التينة، قضي الأمر: تأكيد بأن الأزمة حلت، وبأن مجلس الوزراء سيعقد جلسة في الأسبوع المقبل، يليها بيان سياسي يصدر بالإجماع، تكريسا للبيان الوزاري المنبثق عن خطاب القسم، تشديدا على رفض أي تدخل خارجي بشؤون لبنان، وتحييد الوطن الصغير عن لهيب الإقليم، مع إمكان الإضاءة على بعض المفاهيم تثبيتا للتسوية وحفظا للاستقرار...



في بيت الوسط، تمييز واضح بين التحييد المطلوب، والحياد غير المطروح: فالكلام يجري عن تحييد لبنان عن النزاعات، وليس حياد لبنان عن النزاع العربي-الاسرائيلي. فالحياد مصطلح سياسي له بعد قانوني، اما التحييد فتعبير سياسي، هو الوجه الاخر للنأي بالنفس.



اما في روما، فزيارة رئاسية محطتها الابرز كلمة الرئيس عون غدا في مؤتمر الحوار الاوروبي- المتوسطي، الذي يحضره إلى الرئيس الإيطالي، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي والامين العام لجامعة الدول العربية، ووزيرا الخارجية الروسية والايرانية، اضافة الى ممثلين عن عدد من دول الخليج العربي... تفاصيل الزيارة وما حمله يومها الأول ضمن النشرة المسائية.





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





لا تغيير في المشهد اللبناني لا قبل رأس السنة ولا بعده.



وفي رأي أكثر من مرجع سياسي إن السقف الأعلى لما سيحصل من تعديل في أجزاء معينة من المشهد تحته الآتي:



- بقاء حكومة الرئيس سعد الحريري حتى الانتخابات النيابية.

- عدم حصول أي تبديل لأي من الوزراء بقرار من الأطراف كلها.

- صدور بيان عن مجلس الوزراء بمثابة ملحق للبيان الوزاري حول النأي بالنفس.

- إعتبار النأي بلبنان عن الخارج موازيا للمطالبة بنأي الخارج عن لبنان في أزمات عدة.



- تنشيط العمل الوزاري بعد عودة رئيس الجمهورية من روما.



في المشهد أيضا



- متابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية المعلنة قبل أشهر في القصر الجمهوري.

- إستكمال التحضيرات للانتخابات النيابية في موعدها.

- تكليف رئيس الجمهورية لفريق عمل بإعداد الخطوات لمؤتمر وطني.

- مراقبة الجهود الروسية لحل الازمة السورية تمهيداً لعودة النازحين.

- وفي سياق زيارة الرئيس عون لروما بحث في ملف النازحين السوريين وفي الدعم الاوروبي للبنان مع توضيحات لوضع حزب الله في محاربة الارهاب.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



يشارف البناء الدرامي للاعلان عن عودة الرئيس الحريري عن الاستقالة، وبالتالي استئناف الحكومة نشاطها، يشارف على الانتهاء والسيناريو سيكون على شاكلة بيان يصدر عن الاجتماع الاول للحكومة وعلى صيغ شفوية تصب في اتجاه النأي بالنفس تصدر عن حزب الله.



كل هذا وسط استبعاد ان ينجح الرئيس عون في اقناع السيد حسن نصر الله بالجهر شخصيا بالامر، علما ان رئيس الجمهورية سلف الحزب مجددا بان غامر من ايطاليا بتزعيل الرئيس الحريري في تصريحه المؤيد قتال الحزب في سوريا ومواجهته اسرائيل.



في المقابل استوعب الحريري الامر وظل يركز على الاجوبة الجازمة التي يطالب بها ولم تات بعد.



من جهته يواصل الرئيس بري تعبيد الطريق امام التسوية وللغاية تعمد ازالة جملة الغام زرعها متضرروا الثامن من اذار على حفافيها، كالتعديل الوزاري والانتخابات المبكرة والتبشير بتحالف خماسي يقصي فريقا معينا هو "القوات اللبنانية".



في السياق رصدت الMTV رسائل ود تمهيلية طيرها الرئيس الحريري الى معراب وصف بها بالشائعات كل ما نقل اليه من اخبار عن انها تآمرت عليه مؤكدا ان لقاء الدكتور جعجع حاصل.



اقليميا،اقتنع النظام السوري وعاد وارسل وفده الى مفاوضات جنيف، في ما استوقف العالم للبحث في كيفية ردع الجنون الكوري الشمالي بعد اطلاق بيونع يانغ صاروخا عابرا سقط في اليابان.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



رغم ان الطقس ملبد بالغيوم الا ان الرؤية السياسية واضحة ومسار الوضع الداخلي سالك وآمن في ظل ارتياح لا تقيده اية سلاسل بفعل الاجماع اللبناني الذي تجلى بافضل حالاته بمواجهة الازمة ويشكل ارتكازا للاجماع الدولي على دعم لبنان واستقراره كما نقل نواب الاربعاء عن الرئيس نبيه بري.



ومن ايطاليا تاكيد من رئيس الجمهورية ميشال عون على تجاوز قطوع الازمة التي باتت ورائنا، لافتا الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري سيواصل مسيرته.



مؤشرات الانفراج تترجم عمليا الاسبوع المقبل بعقد جلسة لمجلس الوزراء، في ما مجلس النواب يعد العدة هو ايضا لعقد جلسة تشريعية عندما تتوافر مشاريع واقتراحات القوايين المنجزة في اللجان على ان يشهد الثلاثاء المقبل بدء دراسة اقتراحات القوانيين النفطية المقدمة من كتلة التنمية والتحرير في اللجان النيابية المشتركة.



في جديد لجنة الاتصالات المشتبكة مع الوزير جمال الجراح تسليم النائب حسن فضل الله لرئيس المجلس المستندات التي تحوي التلزيمات لشركتي "الفا" و"تاتش"، في وقت يحقق فيه المدعي العام المالي علي ابراهيم مع عدد كبير من المدراء والموظفين في هيئة" اوجيرو" على خلفية منح الجراح شركة gds امتياز التمديد لشبكات" الفايبر اوبتكس" بطريقة غير قانونية وترسم حولها الشبهات، لاسيما ان الهيئة المعترضة على الصفقة مضطرة لتنفيذ قرارات وزير الاتصالات وهي التي لم تسأل اصلا عن رايها.



بعد تاجيل مشاركة دمشق في مؤتمر جنيف ليوم واحد لا قبول بالتمديد للجولة الثامنة لساعة واحدة من وقت الحكومة الذي رفض فكرة ديمستورا البقاء حتى منتصف الشهر المقبل ،مؤكدا الالتزام بالفترة المحددة في الدعوة الرسمية والتي تنتهي يوم الجمعة المقبل.



في القاهرة دعوة مصرية لاجتماع طارئ لجامعة الدول العربية الثلاثاء المقبل للبحث في الهجوم الارهابي الاخير وفرصة منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة لاستعادة الامن في سيناء باستعمال كل القوة المتاحة والممكنة.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



دخان ابيض أطلقه رئيس الجمهورية قبل أن يدخل قصور روما ومحافلها السياسية، معلنا حل الازمة الحكومية الاخيرة… فالازمة باتت وراءنا قال الرئيس عون، والرئيس سعد الحريري سيواصل مسيرة قيادة الحكومة..



الرئيس الحكيم العارف بحقيقة التطورات في الشرق، تحدث من الغرب عن حزب الله المقاوم الذي نشأ بوجه الاعتداءات الاسرائيلية كمقاومة شعبية، وهو قوة دفاع للبنان وليس حزبا ارهابيا. هو حزب حارب ارهابيي داعش في لبنان وخارجه، قال الرئيس عون وعندما تنتهي الحرب ضد الارهاب سيعود مقاتلوه الى البلاد..



وفق مؤشر المواقف الرئاسية، فان المشاورات قد انجزت المخارج الضرورية، وهو ما يثبته ارتياح عين التينة بنظراتها لمسار الامور، وتأكيد الرئيس نبيه بري ان الاجماع اللبناني الذي تجلى بأفضل حالاته في مواجهة الازمة، شكل ارتكازا للاجماع الدولي على دعم لبنان واستقراره..



استقرار قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم انه احدى ثابتتين في هذه المرحلة، والثانية قرار اللبنانيين بحماية الخيارات الوطنية ورفض الاملاءات الخارجية، مؤكدا أن التعامل مع ما جرى للرئيس سعد الحريري منذ اللحظة الاولى بأنه قضية وطنية تستوجب من الجميع أن يلتفوا حولها..



ومع التفاف اللبنانيين حول قضيتهم، يجتمع السوريون بحثا عن مخارج سياسية لازمتهم.. انطلق مؤتمر جنيف على وقع ما يقارب الحسم الميداني للجيش السوري والحلفاء، وبثابتة أن الدولة السورية باقية برئيسها، وخيارات حكومتها القومية باساسها العداء لتل ابيب وربيباتها التكفيرية..



عدوان يعملان معا في سيناء لتكون وطنا بديلا للفلسطينيين كما كشف العديد من الوزراء والمفكرين والمحللين الاسرائيليين. فهل ما يجري على الاراضي المصرية فصل من صفقة القرن التي تبدأ من الرياض ولا تنتهي في سيناء؟





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



كل المؤشرات والتصريحات والمواقف تدل على أن الاجواء ايجابية، وأن مطلع الأسبوع المقبل سيشهد انفراجات ستأتي في إطار معالجة الأزمة السياسية، بعدما تعهدت القوى السياسية الالتزام الفعلي بالنأي بالنفس عن التدخل في شؤون الدول العربية.



هذه الأجواء عكستها مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون في حديث لجريدة ايطالية، كما عكسها نواب التقوا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأيضا خرجت من محيط رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي أبدت قوى الانتاج تمسكا برئاسته للحكومة، لما يشكله من ضمانة وطمأنينة للاستقرار المالي والاقتصادي.



وفيما اعتبرت هذه القوى ان موقفها نابع من المؤشرات الاقتصادية التي انخفضت بشكل كبير في بداية الازمة، قبل أن تعود وترتفع مع عودة الرئيس سعد الحريري، الذي فاجأ الحضور في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مسجد محمد الامين عبر مشاركتهم في احياء عيد المولد النبوي الشريف.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



اذا كانت كلمة استقرار أمنت حتى الساعة مظلة دولية حمت لبنان منذ استقالة الرئيس سعد الحريري حتى اعلانه التريث في تقديمها فان ما قاله جيفري فلتمان وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية عن ظروف استقالة الحريري يوضح الصورة اكثر ففلتمان وفي اجتماع لمجلس العلاقات الخارجية الاميركية امس تحدث باسهاب امس عن السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية من اليمن الى قطر وصولا الى لبنان حيث قال ما حرفيته لا اعرف ما الذي جرى مع سعد الحريري في السعودية، لكن ما نراه اليوم وحدة عجائبية بين السنة والشيعة في لبنان فقدت لعقود مضت ،وهذا ليس من مصلحة المملكة ختم فلتمان.



اذا ما كان قد حصل لا يخدم مصالح الرياض فهو حتما لا يخدم مصالح واشنطن التي بدت ولو مؤقتا ضمن اجماع دولي الاستقرار الامني والمالي في لبنان على محاصرة حزب الله.



في ظل كل هذه الاجواء امام اللبنانيين فرصة قصيرة قبل زوال مفاعيل الوحدة العجائبية وامامهم كذلك ايام معدودة لايجاد مخرج ينقذ الدولة ويثبت مقولة النأي بالنفس ،في ما كل الاشارات تتحدث عن عقد جلسة سياسية بامتياز لمجلس الوزراء اوائل الاسبوع المقبل يليها على الارجح بيان سياسي تصاغ احرفه في بعبدا ولم تتضح معالمه حتى الساعة على الرغم من ان عنوانه الاساسي مصلحة لبنان اولا.





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



روما من فوق هي نفسها بيروت من تحت . وهو الرئيس الذي يسافر ويدلي بالموقف الواحد ولا يضع الحق عالطليان ميشال عون بكلام يقتنع به هنا ويجاهر بقوله هناك حيث لا تبدل العواصم آراءه ولا تحرفها ولا تحيلها إلى ظروفها ولا يشي على غيره أو يؤلب على حليف وعلى الصحف الإيطالية دون بالتزامن مع وصوله إلى روما أن حزب الله يشكل مقاومة شعبية وأن اللبنانيين يعتبرونه قوة دفاع لا حزبا إرهابيا فمقاتلوه حاربوا تنظيم داعش الإرهابي وعندما تنتهي الحرب على الإرهاب، سيعودون إلى البلاد واختصارا للانتظار حسم عون بأن سعد الحريري سيستمر في قيادة الحكومة والأزمة أصبحت وراءنا لكن الأزمة كانت على صفحة جريدة "لا ستامبا" الإيطالية التي أشارت إلى أن رئيس الجمهورية أدار بحنكة عسكرية إحدى أصعب الأزمات منذ قرابة عقد من الزمن، وتمثلت في "احتجاز" الرئيس الحريري في الرياض، ولفتت إلى أن الأمر أتى على خلفية أزْمة أكبر تصاعدت بين المملكة العربية السعودية وإيران. وإذا كانت مكة أدرى بطهرانها فإن تبعات أزمة الاحتجاز باتت على مستوى "تيارين" ومعراب إذ أعادت مصادر التيار الوطني الحر تأكيدها عمق الأزمة بين المستقبل والتيار الوطني في وجه القوات التي لم تخرج من دائرة الشك لناحية دورها التأسيسي في عملية الحجز الاحتياطي. وتقول مصادر التيار إن الأمر لم يكن موجها إلى الحريري فحسب بل الى العهد برمته وهذا لن يجري حله هذه المرة بالتراضي. وإذا كانت هذه الاشكالية مضمرة وتغلي همسا فإن الحرب بين جزيئات المستقبل وحزب الله أصبحت على الملأ ومرفقة بملاحق دعم فبعدما ألح وزير الاتصالات جمال الجراح على النائب حسن فضل الله لإبراز مستندات حول تلزيمات أجراها الوزير بمئتي مليون دولار جاءه الغيث من أوسع أبوابه وقدم له فضل الله مستندات تظهر تلزيم الجراح شركتي الخلوي عقدين بقيمة مئة وخمسة وأربعين مليون دولار، وقد سجلا بمفعول رجعي وأرفق فضل الله وقائعه بسطرين اثنين: نحن لا نستهدف أحدا لا شخصيا ولا سياسيا وقد احتكمنا إلى القضاء وتؤشر بضع هذه الكلمات الى وزير يعيش فوق القانون ويتهرب من السؤال القضائي لكن الأهم أن كلام فضل الله لم يدخل المغارة السياسية التي ترافقت والأزمة الحكومية حيث كان للجراح دور بطولة لا بد أن يأتي على ذكره التاريخ الأزرق لكن الوقت هو للملمة الجراح حاليا ولعودة الحكومة الى العمل وهو ما بدا في ايجابية كررها الرئيس سعد الحريري هذا المساء خلال زيارته مسجد محمد الأمين بوسط بيروت في ذكرى المولد النبوي الشريف





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