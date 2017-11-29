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إبن 72 عاماً انتحر بالسمّ بالمحكمة الدولية.. فمن هو 'سلوبودان' مجرم البوسنة؟

29
NOVEMBER
2017
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كان سلوبودان برالياك (72 عاما) ضمن ستة زعماء سياسيين وقادة عسكريين من كروات البوسنة يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قبل أن يشرب السمّ أمام أعين القاضي والمحامين ويتنحر، في حادثة قلّ نظيرها في التاريخ الحديث.

ففي عام 2013، حكم على برالياك بالسجن 20 عاما لإدانته بارتكاب جرائم حرب في مدينة موستار، وفور سماعه اليوم الاربعاء قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم السابق ضده، قال برالياك للقاضي "لقد تناولت سما".

"لا تأخذوا الكوب"

وقد وقف برالياك فور سماعه الحكم ورفع يده إلى فمه ورفع رأسه وبدا كأنه يبتلع سائلا ما من كوب.

وعلى الفور علق القاضي الذي ترأس الجلسة، كرمل أغيوس، الإجراءات وطلب حضور سيارة إسعاف.

وقال القاضي "لقد علقنا الجلسة. ارجو إسدال الستائر، ولا تأخذوا الكوب الذي شرب منه المتهم".

وقالت آنا هوليغان مراسلة “BBC” إن مظاهر الارتباك سادت قاعة المحكمة قبل إسدال الستارة.

وشوهد وصول سيارة إسعاف بينما حلقت طائرة مروحية فوق المنطقة، واندفع عمال إغاثة إلى البناية في وقت لاحق.

جرائم ضد مسلمين

وحكم على برالياك، القائد السابق لقوات الدفاع الكرواتية في البوسنة، بالسجن بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وعلمت المحكمة أن برالياك لم يتخذ إجراءات جادة بعد أن علم باحتجاز مسلمين في مدينة بريزور في صيف عام 1993.

كما لم يتخذ إجراءات بعد أن علم بمخططات لتنفيذ جرائم قتل وهجمات على مساجد في شرق موستار.

وإلى جانب برالياك، مثل أمام المحكمة يادرانكو برليتش رئيس الوزراء السابق للدويلة التي أقامها كروات البوسنة.

وبالرغم من أن الكروات والمسلمين كانوا حلفاء ضد صرب البوسنة في الحرب التي اندلعت بين عامي 1992 و1995، فقد نشبت معارك بين الجانبين لفترة 11 شهرا شهدت مدينة "موستار" بعض أعنفها.

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