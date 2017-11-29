في اليوم الثاني من اضرابِهم، مُعلمو المدارس الخاصة اعتصموا امام وزارة التربية

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لم يمنع هطول الامطار معلمي المدارس الخاصة من تحويل اضرابهم في يومه الثاني الى اعتصام امام وزارة التربية مواكبة لاجتماع وفد من النقابة مع وزير التربية مروان حمادة. المعلمون الذين احتشدوا امام وزارة التربية بانتظار نتائج الاجتماع اجمعوا على مطلب واحد: تطبيق القانون 46 والحصول على الست درجات بعيدا عن الخلاف حول التفسيرات الخاطئة للقانون. نقابة المعلمين بادرت من خلال ما وصفته بالعيدية الى التعبير عن حسن النية. اذا الخلاف رحل الى السبت 9 كانون الاول موعد اللقاء المقبل لهيئة الطواريء فإما تظهر بوادر خير بناء على الاتصالات او تعود الامور الى دائرة التصعيد.