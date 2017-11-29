بعد نفيه بيان المشنوق.. الإعلامي يعترف بإحراق سيارتين!

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عد مضي أسبوعين على حادثة إحراق سيارتين في منطقة المصيطبة وإحداث بلبلة كبيرة لا سيما في الوسط الإعلامي المحلي والعربي وبعد التحقيقات التي أجرتها قوى الآمن الداخلي حول ظروف هذه الحادثة ونفي مراسل قناة الميادين علي مرتضى أن تكون له أي صلة بالحادثة أوقف القضاء اللبناني مرتضى بتاريخ 20 تشرين الأول. وأحيل الى النيابة العامة ببيروت في 23 منه للتحقيق معه، حيث أوقف مرتضى وأودع داخل نظارة قصر العدل ببيروت حتى صدر القرار الظني بحقه اليوم الخميس لضلوعه المباشر في عملية حرق السيارتين.

وقد واعترف مرتضى بإقدامه على إحراق السيارتين بسبب خلاف مع جدته وأعمامه على ملكية العقار المتنازع عليه، فأقدم على استعارة دراجة آلية وابتاع كمية من مادة البنزين، وقام بإحراق السيارتين فجراً، نافياً أي خلفية سياسية لعمله.

المصدر:radar scoop