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الحريري من مسجد الامين: الامور ايجابية واذا استمرت نبشر اللبنانيين بالعودة عن الاستقالة الاسبوع القادم

29
NOVEMBER
2017
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شارك رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في الاحتفال الذي نظمته دار الفتوى لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مسجد محمد الأمين، بمشاركة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.

وفي نهاية الحفل، قال الرئيس الحريري ردا على سؤال: "أود أن أهنئ جميع اللبنانيين لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير. الأمور إيجابية كما تسمعون، وإذا استمرت هذه الإيجابية فإننا إن شاء الله نبشر اللبنانيين في الأسبوع القادم مع فخامة الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بالرجوع عن الاستقالة".

وحول إمكانية اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، قال الرئيس الحريري: "سنرى كيف سيكون مسار الأمور، ولكنها إيجابية إن شاء الله".

اللواء إبراهيم
وكان الرئيس الحريري استقبل في "بيت الوسط" المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد.

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