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في عين التينة، قُضيَ الأمر: تأكيدٌ بأن الأزمة حُلَّت، وبأن مجلس الوزراء سيعقد جلسة في الأسبوع المقبل، يليها بيان سياسي يصدر بالإجماع، تكريساً للبيان الوزاري المنبثق عن خطاب القسم، تشديداً على رفض أي تدخل خارجي بشؤون لبنان، وتحييد الوطن الصغير عن لهيب الإقليم، مع إمكان الإضاءة على بعض المفاهيم تثبيتاً للتسوية وحفظاً للاستقرار...



في بيت الوسط، تمييز واضح بين التحييد المطلوب، والحياد غير المطروح: فالكلام يجري عن تحييد لبنان عن النزاعات، وليس حياد لبنان عن النزاع العربي-الاسرائيلي. فالحياد مصطلح سياسي له بُعدٌ قانوني، اما التحييد فتعبير سياسي، هو الوجه الاخر للنأي بالنفس.



اما في روما، فزيارة رئاسية محطتُها الابرز كلمة الرئيس عون غداً في مؤتمر الحوار الاوروبي- المتوسطي، الذي يحضره إلى الرئيس الإيطالي، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي والامين العام لجامعة الدول العربية، ووزيرا الخارجية الروسية والايرانية، اضافة الى ممثلين عن عدد من دول الخليج العربي... تفاصيل الزيارة وما حمله يومها الأول ضمن النشرة المسائية