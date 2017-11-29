مخزومي زار الحريري: نثمّن عالياً التريث في الاستقالة وفتح الباب للرئيس عون لإطلاق مبادرة حوارية

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- الزيارة هي للتهنئة بسلامة عودة الحريري

- نثمّن عالياً التريث في الاستقالة وفتح الباب للرئيس عون لإطلاق مبادرة حوارية

- نتمنى أن يؤدي الحوار إلى تحسين وتطوير علاقات لبنان مع الدول العربية وخصوصاً السعودية

- لبنان لن يتنازل عن موقعه كدولة عربية

- لبنان حرزان أن نحميه وأن نقف إلى جانبه

زار رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط، لتهنئته بسلامة عودته إلى لبنان.

إثر اللقاء، صرح مخزومي: ثمنت عالياً قرار الرئيس سعد الحريري بالتريث في الاستقالة وفتحه الباب لرئيس الجمهورية ميشال عون لإطلاق مبادرة حوارية تعيد ترسيخ التفاهم الوطني وتجنب لبنان أزمات تهدد استقراره الداخلي، خصوصاً أن الانتخابات قادمة بعد ستة أشهر. وأضاف: بحثنا أيضاً تطورات المرحلة القادمة، مبدياً اطمئنانه إلى أن العلاقة بين لبنان والعالم العربي هي علاقة على مستوى الدول، ومتمنياً أن يؤدي الحوار إلى تحسين وتطوير علاقات لبنان مع الدول العربية وخصوصاً المملكة العربية السعودية لأن مصالح لبنان تقتضي ذلك. وأشار إلى أن نتائج الحوار في لبنان غالباً ما تكون إيجابية.

وتابع: ما يهمنا في هذه المرحلة التأكيد على أن لبنان لن يتنازل عن موقعه كدولة عربية، لافتاً إلى أن اللبنانيين المقيمين في دول الخليج العربي وخصوصاً في المملكة يجب أن يكونوا بمثابة استثمار لتحسين علاقات لبنان مع هذه الدول، ومؤكداً أن لبنان حرزان أن نحميه وأن نقف إلى جانبه.