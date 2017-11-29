وفد وزارة البيئة شارك في مؤتمر تغيّر المناخ في بون وتابع مسارات التخفيف من الانبعاثات الدولية بموجب اتفاقية باريس

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عاد الى بيروت وفد وزارة البيئة بعد مشاركته في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ الذي إنعقد في مدينة بون الألمانية برئاسة دولة فيجي من 6 الى 17 تشرين الثاني 2017. وهدف المؤتمر الى متابعة المناقشات والمفاوضات لرفع مستوى الطموحات وزيادة الجهود الرامية إلى معالجة تغيّر المناخ والتصدي لآثاره بعد مرور عامين على اعتماد الدول اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، ليركّز على كيفية الحفاظ على هذا الزخم الدولي.

وأفاد الوفد اللبناني " أن القضايا التي تمّ تناولها في المؤتمر تشمل التخفیف من الانبعاثات الدولية تحت اطار اتفاقية باريس، البلاغات المتعلقة بالتكیف، إطار شفافیة العمل والدعم، عملیة التقییم العالمي لتطبيق اتفاقية باريس، آلیة تیسیر التنفیذ وتعزیز الامتثال بالاتفاقية، التمویل وغيرها ".

وقد تابع وفد وزارة البيئة المسارات المختلفة للمفاوضات, وشارك في نشاطات على هامش المفاوضات قدم فيها عروضاً مختلفة حول خبرة لبنان في المسار التمهيدي لتطبيق اتفاقية باريس. وابرز هذه النشاطات هي:

• تقوية القدرات الوطنية للامتثال بنظام الشفافية – من تنظيم وحد الدعم الدولية لبرنامج الامم المتحدة الانمائي.

• اجراءات التخفيف الملائمة وطنياً في دول حوض البحر المتوسط – من تنظيم بنك الاستثمار الاوروبي.

• مبادرات الاتحاد الاوروبي لتشجيع عمل القطاع الخاص على تغيّر المناخ، حيث تم تقديم مبادرة Lebanon Climate Act – من تنظيم الاتحاد الاوروبي.

• آليات جديدة لتعزيز اجراءات الشفافية من خلال القياس والإبلاغ والتحقق - من تنظيم الاتحاد الاوروبي.

• توسيع نطاق الاستثمار الخاص وتعزيز التدابير القطاعية لتنفيذ المساهمات الوطنية لمكافحة تغيّر المناخ – من تنظيم كينيا بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية.

• تعميم أهداف المساهمات المحددة وطنياً في التدابير التنموية القطاعية – من تنظيم GIZ، UNDP، وNew Climate Institute.

• تغير المناخ والأجيال المستقبلية – من تنظيم وزارة البيئة الالمانية.

• المناقشات المناخية في مدارس بون - من تنظيم وزارة البيئة الالمانية.

29\11\2017