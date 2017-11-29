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رئيس الجمهورية يسجل نقاطاً رابحة في الجولة الأولى..

29
NOVEMBER
2017
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المحامي د. وسام صعب -
 
بعدما كان قد أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري من  القصر الجمهوري في بعبدا، التجاوب مع تمني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، التريث في تقديم إستقالته لمزيد من التشاور والتباحث في أسبابها وظروفها وخلفياتها السياسية، آملاً بأن يشكل ذلك مدخلاً جدياً لحوار مسؤول يجدد التمسك بإتفاق الطائف ومنطلقات الوفاق الوطني ويصالح المسائل الخلافية وإنعكاساتها على علاقات لبنان مع أشقائه العرب ... .
 
بدا واضحاً من كل ذلك وبنتيجة الإتصالات الجارية على مختلف الصعد أكان على المستوىالداخلي بين الأفرقاء اللبنانيين أم ما جرى من مساعٍ واتصالات خارجية قادتها فرنسا بمباركة دولية والتي شكلترأس حربة في المواجهة أن الرئيس الحريري لم يتريث بالمعنى السياسي والدستوري للكلمة عن تقديم إستقالته، إنما في واقع الحال قد عدل أوتراجع عن هذه الإستقالةبالمعنى الأصح ... فالرئيس الحريري كان يحمل في جعبته إستقالة صورية لم يكن يتمناها لو شاءت الظروف بغير ذلك،بحيث قادت الإتصالاتالدولية والمحلية إلى إبقائها دون آثار قانونية أو مفاعيل دستورية بعيداً عن التجاذبات والمزايدات السياسية، معلناً التريث عن تقديمها ولو ظاهرياً حفظاً لماء الوجه مشترطاً كأولوية بأن ينأى لبنان بنفسه عن الصراعات الدائرة من حوله في المنطقة.
 
ولكن يبدو أن الأمور اتجهت في واقع الحال نحو لملمة الموضوع على طريقة المثل اللبناني: "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم" ... بحيث بدا واضحاً من خلال الإتصالات والمساعي أن الأمور آخذة إلى مزيد من الحلحلة على صعيد الوضع السياسي الداخلي ما بدا واضحاًعلى الوجوه وأزاح عن كاهل لبنان وإقتصاده حملاً ثقيلاً كاد ان يزعزع إستقراره أمنياً وسياسياً، مالياً وإقتصادياً.
 
وعلى هذا يبدو أن تريث الحريري أو تراجعه بالمعنى الأصح عن إستقالته يؤكد يقيناً بما لا يحمل الشك أن إعلان الإستقالة الذي أُعلن عنه من الرياضقد جرى تحت وطأة الضغط المعنوي وبنتيجة ظروف خارجة عن إرادة الحريري الذي لم يكن ليتمناها لو شاءت الأقدار أن تكون بخلاف ذلكأو أن تأتي بظروف مغايرة أو من موقع أو مكان مختلف ... 
 
ومن هذا المنطلق نقول أن ما أقدم عليه الحريري بعد عودته إلى لبنان وما أعلن عنه تحديداً من بهو القصر الجمهوري إنما كان يعبّر عن حقيقة ما يريده الحريري فعلاً لا قولاً، فجاء ليعبّر عن إرادة صادقة وواعية بما قال وتلفظ من عبارات فُهم منها انه في صدد الإستمرار في مسيرته السياسية على رأس الحكومة الحالية ...  وقد يعزا ذلك على الأرجح إلى جهود فرنسا وتحركها وما قامت به من دعم دولي وضغط كبير مارسته على المملكة العربية السعودية لضمان مغادرة الحريري الرياض أولاً ومن ثم استقباله كرئيس للوزراء في قصر الإليزيه ثانياً ... وهذا ما حمل دلالات كثيرة وكبيرة على مختلف الأصعدة والإتجاهات وتحديداً بالإتجاه السعودي للتعبير عن المكانة الكبيرة الذي يحظى بها لبنان ورئيس حكومته على هذا الصعيد أكانبنظر الفرنسيينأوبنظر المجتمع الدولي. هذا فضلاً عن الدعم الكبير الذي تلقاه الحريري على الصعيد الداخلي ومن مختلف القوى والإتجاهات السياسية اللبنانية عقب إعلان إستقالته ... الأمر الذي تحوّل إلى ما يشبه الإجماع الوطني اللبناني تجاه ما يحصل من تجاوزات غير مقبولة بحق رئيس حكومة لبنان سعد الحريري.
 
فما استجد بعد عودة الحريري إلى لبنان وبنتيجة المساعي والإتصالات الحثيثة التي قام بها رئيس الجمهورية على الصعد كافة وبمختلف الإتجاهات، قادتإلى تحجيم المشكلة المستجدة وانحصار مفاعيلها على المستويين الداخلي والدولي وستقود بطبيعة الحال من ناحية ثانية إلى تغيير في المشهد السياسي اللبناني، على صعيد شكل التحالفات المستقبلية، هذا فضلاً عن إطار وشكل العلاقات المستقبلية التي سترسو عليه العلاقة بين الرياض وبيروت في ظل ما حدث من متغيرات وبالطريقة التي ديرت بها الأمور ... هذا بالإضافة إلى شكل العلاقة مع إيران وكيف يمكن أن تكون عليه في ظل ما استجد من تطورات ومتغيرات دراماتيكية.
 
هذا بالإضافة إلى طبيعة العلاقة المستقبلية بين مختلف القوى السياسية في لبنان ... وسلوك الأطراف اللبنانيين بالمقابل حيال القضية السورية بشكل خاص لاسيما وانه كان من ضمن مطالبة الرئيس الحريري ضرورة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية المحيطة بلبنان خاصة من الأزمة السورية ...
 
وبكلمة مختصرة نقول أن رئيس الجمهورية قد سجل نقاطاً رابحة في الجولة الأولى وأعاد تصويب البوصلة بالإتجاه الصحيح من خلال ما قام به من مساعٍ وإتصالات أكان على المستوى الدولي أو على المستوى الداخلي بين الأفرقاء اللبنانيين والتي قادت بطبيعة الحال إلى توصيف طبيعة المشكلة بشكل دقيق لناحية نتائجها، آثارها ومفاعيلها، ما أتاح له ضبط عقارب الساعة ولملمة الموضوع من منطلق مقاربته للأمور بطريقة موضوعية مسؤولة بعيداً عن أي إنفعالات أو تسرع، لاسيما وأن ما أقدمت عليه السعودية قد أثار العديد من التساؤلات حول الطريقة التي قادت بالحريرينحو الإستقالة في ظل ظروف ملتبسةوغامضة، والتي طرحت بدورها أكثر من علامة إستفهام حول توقيتها وأسبابها وخلفياتها لاسيما وان الخطوات غير المحسوبة التي أقدمت عليها المملكة تجاه الرئيس الحريري والطريقة التي ديرت بها الأمور أثار إستهجاناً واضحاً لدى الكثيرين لجهة ما قامت بهالرياض والتي وضعت نفسها بطبيعة الحال في موقع حرج أمام المجتمع الدولي، بحيث بدت الأمور وكأن المملكة العربية السعودية تلعب آخر أوراقها على المكشوف في لبنان بمواجهة إيران وبهدف تحجيمحزب الله ... .
 
 
 
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