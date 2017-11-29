هل يبقى الطقس ممطراً غداً؟

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أفادت مصلحة الأرصاد الجوية أن طقساً متقلباً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يستقر صباح يوم الخميس.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة مع أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً شمال البلاد، يتوقع حدوث انفراجات واسعة بعد الظهر، تعود الأمطارالمحلية الخفيفة ليلاً.
الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات صباحاً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة.
الجمعة: مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرار وانخفاض نسبة الرطوبة.
الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين ١٠ و ٣٥ كلم/س.
الانقشاع: جيّد الى متوسط أحياناً، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و٨٠ %
حال البحر: متوسط ارتفاع الموج ,حرارة سطح الماء: ٢٣°م.
الضغط الجوي: ١٠٢١ HPA أي ما يعادل: ٧٦٦ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: ٠٦:٢٢ وساعة غروب الشمس: ١٦:٣٠