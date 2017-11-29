الرئيس عون غادر بيروت في زيارة رسمية الى ايطاليا‎

A + A -

غادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى ناديا الشامي عون، مطار رفيق الحريري الدولي صباح اليوم لبنان، متوجهين الى العاصمة الايطالية روما في زيارة رسمية، يلتقي في خلالها الرئيس عون نظيره الايطالي سرجيو ماتاريلا ورئيس الحكومة الايطالية باولو جنتيلوني وعدد من = المسؤولين الايطاليين كما يلتقي ابناء الجالية اللبنانية بروما.

ومن المقرر ان يفتتح الرئيس عون يوم الخميس مؤتمر الحوار الاوروبي- المتوسطي الذي يعقد في العاصمة الايطالية ويلقي كلمة باسم لبنان، وذلك في حضور الرئيس الايطالي وعدد من المسؤولين في دول اوروبية ومتوسطية.