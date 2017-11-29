سبوتنيك: الجيش السوري يحتفظ بصواريخ عملاقة

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لا يزال الجيش السوري يحتفظ بالصواريخ السوفيتية الصنع المعروفة باسم "سكود".

واضطر الجيش السوري خلال عمليات محاربة الإرهاب إلى استخدام الصواريخ التي حصلت عليها سوريا من الاتحاد السوفيتي. ويصل مدى هذه الصواريخ التي سماها صانعها "ألبروس" إلى 300 كيلومتر، وهي صواريخ عملاقة يزيد وزنها على 5 أطنان، فيما يبلغ وزن رأسها الحربي 1 طنّ.

وتوضع منصات إطلاق صواريخ "ألبروس" على سيارات "أوراغان". وتستطيع سيارة "أوراغان" البالغ وزنها 37 طنّاً أن تسير بسرعة 60 كيلومترا في الساعة. وتعادل قوة محركها 525 حصاناً.

وكانت المرة الأخيرة التي استخدم فيه الجيش السوري صواريخ من هذا الطراز في ربيع أو صيف عام 2015 حسب وكالة أنباء موردوفيا الروسية.

وتملك سوريا صواريخ حديثة من نوع "سكود" أيضا حسب مصادر أجنبية.

والآن تعتبر هذه الصواريخ نوعاً من الذخيرة المقدسة للجيش السوري.

-سبوتنيك-