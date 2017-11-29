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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 29 تشرين الثاني 2017

29
NOVEMBER
2017
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 البناء: خفايا وكواليس

خفايا
رأى متابعون للأزمة التي تسبّبت بها استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري أنّ تداعياتها تحوّلت بصورة غير مباشرة إلى انقلاب الحريري من دون قصد على حلفائه في بقايا «قوى 14 آذار» وفي طليعتهم حزب «القوات» ورئيسه سمير جعجع، وأقرّ الطرفان بعمق الخلافات وإمكان اتساع الهوة بينهما، وتأثير ذلك على التحالفات الانتخابية.


كواليس
قالت مصادر دبلوماسية أوروبية معنية بمتابعة الملف النووي الإيراني إنّ التصريح الصادر عن مستشار الرئيس الأميركي كريستوف فورد الذي يؤكد أنّ إيران تنفذ كامل التزاماتها المنصوص عليها بموجب الإتفاق حول ملفها النووي يعبّر عن بداية النهاية للأزمة التي تصاعدت مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيّته إعادة النظر في الاتفاق وامتناعه عن مخاطبة الكونغرس ببيان يؤكد التزام إيران بموجباتها...

 

 


النهار: أسرار الآلهة

كتبة التقارير

يكرّر أعضاء في فريق رئيس الحكومة الحديث عن كتبة تقارير يسيئون إلى علاقة الحريري بالمملكة العربية السعودية ويركّزون على إسمين أكثر من غيرهما....


حراك إنتخابي

أكد زعيم وسطي خلال اجتماع قيادي أن الانتخابات حاصلة داعياً الجميع الى تفعيل الحراك الانتخابي في كل المناطق...

 

 


اللواء: أسرار

همس
يمتنع مطلعون عن التداول في ما إذا كانت «غيمة الصيف» بين مرجعين طويت، أم ان «للبقية تتمة»؟


غمز
أبلغ حزب وسطي، من يعنيه الأمر، ان الاتصالات بلغت مرحلة متقدمة للتحالف مع تيّار واسع موالٍ.


لغز
لم تندمل بعد النقاشات التنظيمية والقطاعية لجهة التدقيق في طبيعة التحالفات التي غيّرت مجرى انتخابات نقابية جامعية جرت قبل أسابيع؟!

 

 

المستقبل: يقال

إن خــــــــلـــــيـــــــة ديبلوماسية شكّلت بين مجموعة من السفراء المعتمدين في بـــيـــروت تعمل على مواكبة نتائج المشاورات الجارية على خط بعبدا ـــــ عين التينة ـــــ بيت الوسط.

 


الجمهورية: أسرار

نقاش
حصل نقاش حاد بين شخصيّتين تنتميان إلى تيار سياسي بارز على خلفية مواقف أدلى بها أحدهما واعتُبرت ملتبسة.

تصفية
قال مرجع سياسي في مجلس خاص «لن يُكسَر أحد في هذه الأزمة فالجميع سيخرج منتصراً ولكن تصفية الحسابات ستبدأ بعد الإنتخابات».

فكرة
طرح مرجع بارز على حزب وازن حليف له فكرة تقريب موعد الإنتخابات النيابية لأن ذلك سيساعد إنتخابياً طرفاً سياسياً هناك إهتمام لدى الطرفين بإحتضانه سياسياً.

كلام
وجّه قيادي في تيار سياسي كلاماً قاسياً بحق مرجع كبير خلال اجتماع حزبي وقوبل بردّ فعل عنيف من أحد نواب الكتلة الذي قال: هذا الرجل ممنوع شتمه هنا بل يجب أن نشكره لوقوفه معنا.

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