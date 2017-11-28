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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "او تي في"

يقول المثل الأمبراطوري القديم، أن كل الدروب تقود إلى روما ...

لكن فيما يستعد الرئيس ميشال عون للذهاب إلى العاصمة الإيطالية غدا، تبدو كل العيون مشدودة إليه ، وكل خرائط الطرق للخروج من الأزمات والمآزق بين يديه ..

ففي روما، ستكون لسيد العهد لقاءات سياسية واغترابية : اجتماعان مع رئيس الدولة ورئيس الحكومة ، وحفل استقبال للجالية . لكن المحطة الأهم، ستكون مع كلمته في افتتاح المؤتمر المتوسطي الثالث الذي تستضيفه روما . هناك سيكون للرئيس كلام كثير عن موقع المتوسط في خريطة العالم، وأهميته الحيوية لتوازن كوكبنا واستقراره ، وخصوصا عن موقع لبنان في وسط المتوسط، كأنه عين بحره ...

الصورة نفسها تبدو في بيروت ، منعكسة على مرآة المياه. لكأن الرئيس متوسط الوطن ، والبحر الذي يحضن مكوناته كافة ...

ولأنه كذلك، تركت الأزمة له، وتركت الحلول والمخارج والصيغ كلها، لحكمته ودرايته ...

غدا الدروب إلى روما . والأسبوع المقبل الحلول في بيروت . وبين الاثنين قاسم مشترك: بحر عون المتوسط .

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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

“اسرائيل” و”داعش” يتحولان الى حليفين ضد ايران.. ليست معلومة جديدة وانما اعتراف، اقر به الصهاينة عبر وثائق صادرة من مراكزهم الامنية والاستخبارية، ونشرته صحافتهم العبرية..

صحافة قلبت على صفحاتها الرؤية الاسرائيلية للمعركة الممتدة على طول مساحة المنطقة، أساسها قتال ايران وحزب الله، أدواتها داعش التي رسم لها مخطط الهجمات كحرب عصابات، بعد اقرار الجميع بخسارتها جميع مراكزها في سوريا..

اما ركيزة المعركة، السعودية، التي تعمل على توسيع حلفها مع اسرائيلي، وتضغط على محمود عباس لترك المصالحة والعودة الى المفاوضات مع تل ابيب والانضمام الى الحلف السعودي الاسرائيلي بمواجهة ايران وفق ما ذكرته صحيفة اسرائيل اليوم..

خلاصة تؤكدها كل يوم ممارسات القوى الثلاث المذكورة في الوثائق الاسرائيلية، والمعروفة على طول جبهات المواجهة. لكن المفارقة ان داعش ضربت قبل ايام في العريش المصرية واوقعت مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الابرياء، فأين حلف هؤلاء مما جرى في مصر؟ وهل الحلف في سوريا غيره في باقي الساحات؟

في الساحة اللبنانية مؤشرات تفاؤلية بعد المشاورات الرئاسية، وصلت الى حد تحديد موعد لجلسة حكومية كما نقل البطريرك الراعي عن الرئيس ميشال عون، ستكون فور عودته من ايطاليا، وستكون نتائج المشاورات على جدول اعمالها.. ومن مؤشرات عودة الروح السياسية الى الحياة المؤسساتية، دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة مشتركة للجان النيابية في الخامس من كانون الاول المقبل..

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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "لبنان"



الأمل كبير في أن يحمل الأسبوع المقبل مزيدا من الإيجابيات على المستوى الداخلي، في موازاة العمل لتعزيز العلاقات المتينة التي تجمع لبنان بالدول العربية والأجنبية..

الكلام، لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، وذلك بعد يوم المشاورات الطويل الذي ولد أمس انطباعا إيجابيا في شأن طي صفحة الاستقالة وتحريك عجلة العمل الحكومي، علما أن زوار رئيس الجمهورية، وفي مقدمتهم البطريرك الراعي الذي زار الرئيس مساء اليوم، نقلوا أيضا، الارتياح الرئاسي لمشاورات الاثنين، التي ستستمر بعيد عودة الرئيس عون من زيارته إيطاليا غدا، وهو يعود منها الجمعة، ويستأنف التشاور، في وقت يكون رئيس البرلمان نبيه بري أجرى لقاءات ذات صلة، وكذلك يكون فعل رئيس الحكومة سعد الحريري في السياق نفسه..

كتلة المستقبل، من جهتها دعت الى اعتماد الحياد الإيجابي المتداول دوليا.. معلوم أن مسألة النأي بالنفس، موضوع أساسي وجدلي في المشاورات.

في أي حال، وفق المنحى الايجابي الظاهر، المرجح أن تتبلور الصورة النهائية للوضع برمته في الأيام الخمسة المقبلة، ليصار الى عرضها في جلسة لمجلس الوزراء تعقد في القصر الجمهوري الاسبوع المقبل، بحسب أوساط مستقلة مطلعة ذكرت بما ورد في بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بعد مشاورات الإثنين وقد جاء فيه، أن النتائج الإيجابية للمشاورات كلها، ستكون محل نقاش في المؤسسات الدستورية..

أما الشأن الحياتي فقد عاد الى واجهة الاهتمامات من الأبواب التربوية-المدرسية-المطلبية.. المعلمون أضربوا احتجاجا على عدم التزام المدارس الخاصة دفع سلسلة الرتب والرواتب للاساتذة.

الوزير مروان حمادة طالب بعدم جعل الطلاب كبش محرقة موضحا انه سيجتمع غدا بنقابة المعلمين وآملا إيجاد الحل..

إذن، رئيس الجمهورية يتوجه غدا الى روما، وهو أبرق الى العاهل السعودي معزيا بوفاة شقيقته.. الرئيس عون، أول مرة يطلع شخصيا من البطريرك الراعي على نتائج زيارته السعودية إبان وجود الحريري فيها، وعلى موقف قيادتها حيال لبنان.

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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "ان بي ان"

كل المعطيات التي تراكمت غداة المشاورات التي اجراها رئيس الجمهورية بالتنسيق والتناغم مع رئيسي مجلس النواب والحكومة اجمعت على ان الاجواء ايجابية، وان ازمة استقالة الرئيس سعد الحريري بحكم المنتهية.

اما السيناريو المرسوم فيقض باجتماع مجلس الوزراء وتبني موقف يتعلق بالقضايا الخلافية كالنأي بالنفس والعلاقات مع الدول العربية، على ان الدخان الابيض يتوقع ان يتاصعد بعد زيارة الرئيس ميشال عون لايطاليا، والتي ستمتد من غد حتى الجمعة، وخلال هذه الفترة سيستكمل كل من الرئيسين بري والحريري اتصالاته لبلورة التفاهمات حول النقاط الخلافية المطروحة بحيث يعود رئيس الجمهورية الى لبنان ليبنى على الشيء مقتضاه، وقد بدا عون اليوم متفائلا، اذ امل ان يحمل الاسبوع المقبل المزيد من الايجابيات على صعيد معالجة التطورات السياسية، وبين سطور المواقف يقرأ تشديد رئيس الجمهورية على متانة العلاقات التي تربط لبنان مع الدول العربية والاجنبية كافة، لافتة من جهة اخرى الى ان اسرائيل تمعن في خرق القرار 1701 وتتجاهل الدعوات للتقيد به.

بعد النصائح الجنبلاطية جاءت التغريدة هذه المرة على شكل ملاحظات، لا سيما ان البعض يسترسل بحسب رئيس اللقاء الديمقراطي في الخلط بين النأي بالنفس والحياد، موضحا ان الاول هو عدم التدخل بشؤون الدول العربية معتبرا ان بلوغه يفترض توافقا داخليا واقليميا ويبدو ان ملامحه بدأت تظهر في هذا المجال، اما الحياد فهو نظرية عبثية يتخلى فيها لبنان عن العداء لاسرائيل فيقبل بالتوطين والاحتلال، مشيرا الى ان الدستور واضح في هذا الشأن، هذا في المفهوم السياسي من وجهة النظر الجنبلاطية، فماذا عن امفهومين اللغوي والقانوني؟ الـ Nbn استطلعت اراء المختصين وستجيب على هذا السؤال خلال النشرة.

والى حين عرض ما توصلت اليه المشاورات على المؤسسات الدستورية كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو اللجان المشتركة الى دراسة اقتراحات القوانين التي تقدمت بها كتلة التنمية والتحرير في المجال النفطي وهي تتعلق بالمواد البترولية في الاراضي اللبنانية، الصندوق السيادي، شركة البترول اللبنانية، وانشاء مديرية عامة للاصول البترولية في وزارة المالية، وهي خطوة تعكس الالزام مجددا بكا ما يحفظ حق لبنان في ثروته وعدم تضييع الوقت للقيام بواجب تحصيل هذا الاستثمار وطنيا.

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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

النأي بالنفس عن صراعات المنطقة شرط اساس لعودة الرئيس سعد الحريري عن استقالته في سياق الثوابت التي وضعها، والتي من شانها ان تعيد دورة العمل الى المؤسسات الدستورية في البلاد.

والسؤال هل سيتجاوب حزب الله المعني الاول والمتدخل في الساحات العربية بدءا من سوريا مرورا بالعراق وصولا الى البحرين واليمن مع شروط الرئيس الحريري في ضوء مشاورات بعبدا والاجواء الايجابية التي رافقتها.

الآمال معقودة على الاسبوع المقبل وما سيحمله من تطورات وان كان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قد نقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون انه سيكون هناك جلسة للحكومة فور عودته من ايطاليا وستكون نتائج المشاورات التي جرت في بعبدا على جدول اعمالها.

وكان الرئيس عون اعرب امام زواره عن الامل في ان يحمل الاسبوع المقبل المزيد من الايجابيات، في وقت اكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري امام قوى الانتاج في بيت الوسط هذا المساء، ان الحوار القائم يرتكز على مبدأ النأي بالنفس فعلا وليس قولا وهو لمصلحة لبنان واللبنانيين، لافتا الى ان الاجواء ايجابية من كل القوى السياسية آملا بان يكون الاسبوع المقبل بداية الفرج.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "ال بي سي"

اذا كانت أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري قد تزامنت مع احتجاز عشرات الأمراء في السعودية في فندق " ريتز كارلتون " بشبهات مالية ... فإن الإحتجاز بدأ يتحلحل ، فيما لم تشهد استقالة رئيس الحكومة الحلحلة العملية ، فيما الحلحلة النظرية موجودة ...

الحريري اليوم في وضع التريث حتى إشعار آخر ، ينتظر نتائج مشاورات رئيس الجمهورية ، هذه المشاورات التي أنجزت أمس وتنتظر الجولة إلى حين عودة رئيس الجمهورية من روما التي يصل إليها غدا ويعود منها الجمعة ...

التريث رهن بما سيتبلغه الرئيس الحريري من الرئيس عون الذي ينتظر ربما ما سيتبلغه الرئيس نبيه بري من الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ...

هكذا ، ومن دون خط متعرج ، فإن كرة الحلحلة في حارة حريك ، وفي ما عدا ذلك تقطيع للوقت ، فإذا اراد حزب الله تسهيل طريق الرئيس الحريري للعودة إلى السراي ، فإن هذه الإرادة تكون بما يطلبه " الرئيس المتريث " ، أما إذا كان حزب الله يريد ثمنا سياسيا ، فإن السؤال المطروح هو : ما هو هذا الثمن ؟ وهل هو من الرئيس الحريري أم من خارج لبنان ؟ ومن هو القادر على إعطاء هذا الثمن ؟

ما هو واضح ان الرئيس الحريري يحتاج إلى أكثر من " بيان إنشائي " لا يقدم ولا يؤخر ، بل هو يحتاج إلى " خارطة طريق " للنأي فعليا بالنفس ، وعندها يكون الخروج من التريث الى العودة إلى جلسات مجلس الوزراء تحصيلا حاصلا ...

بعيدا من هذه الأزمة ، فإن قضايا حياتية وقضايا هدر وفساد ، عادت تطل برأسها : أبرز قضية حياتية هي المعضلة المثلثة بين الأهالي والمدارس الخاصة والاساتذة في ملف السلسلة ، أما أبرز قضية هدر وفساد ففي وزارة الاتصالات وقد كشف عنها رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية ، فلمصلحة من تهدر الملايين ؟ ولماذا يمعن وزير الاتصالات في تغطيتهم ؟

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "ام تي في"

بعد الاستشارات الرئاسية امس والتي انتهت الى تفاؤل بري محسوب، وسيلفي حريري منفرج في شأن قرب التوصل الى نأي بالنفس ملزما لحزب الله توقع اللبنانيون ترجمة عملية لهذا التفاؤل بالافصاح عن مضمون الاتفاق مصدر التفاؤل او بكلام رسمي يصدر عن الرئيس الحريري او حزب الله او بدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، الا ان ما سمعوه كان تشددا اعلاميا من الحريري حيال الحزب وتسويقا اعلاميا من الحزب يدو المستعجلين الى عدم الافراط في التوقعات لما قد يقدمه من تنازلات، والبشرى نقلها البطريرك الراعي عن الرئيس عون بأن مجلس الوزراء سيجتمع الاسبوع المقبل، الكلام سبقته معلومات عن تعديل وزاري او ترميم يضحي ببعض المتشددين او الكسالى تفعيلا لعمل الحكومة.

المصادر المطلعة على كواليس الاتصالات صنفت المواقفة المتشددة في اطار تطيير الرسائل من حزب الله توحي وكأن عودة الحريري الى الحكومة هي نصر له، فيما الحقيقة ان عودة الحزب من الاقليم واحترامه مبدأ النأي بالنفس هو النصر الذي تحقق من استقالة الحريري، وسط الموجات المتضاربة الثابت امران، الاول ان الرئيس الحريري سيمضي باستقالته ما لم تأته ضمانة انضباطة الحزب داخل الحدود، والثاني حتمية عودة المؤسسات الى عملها بدء بمجلس الوزراء والمجلس النيابي بما هما ضمانة الاستقرار، وقد افهم الجميع ان الاستقرار ليس مصلحة محلية، بل مصلحة عربية ودولية.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

اذا كان رئيس الحكومة سعد الحريري في منطقة التريث فإن الأمن ليس كذلك وتباعا تتكشف معطيات عن إضرام الفتنة في عرين الإقالة، وفي معلومات الجديد أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ادعى على محمد مصطفى الظابط بجرم التحريض على اغتيال شخصية لبنانية والتواصل مع العدو الإسرائيلي وإثارة النعرات الطائفية، هذه الشخصية هي النائبة بهية الحريري سيدة إدارة الأزْمة بصمت مقرر ومحاولة اغتيالها ضبطت ساعتها على اليوم التالي للاستقالة اللاإرادية لتأكيد خطر أمني ابتدعته السعودية وروجت له قناة العربية ودس في بيان التنحي المكتوب للحريري وتبنته في بيروت بعض الأطراف القريبة من رئيس الحكومة وراحت تنظر في مدى خطره .

لكن جهاز الأمن العام وضع اليد على المحاولة وبصمت وفك روابط التواصل بين مصطفى الظابط وعميل من آل ناكوزي عرض على ابن صيدا المهمة الصعبة مستغلا حاجته الى المال

أحال الأمن العام الملف إلى القضاء العسكري، فثبت التهمة التي لم يكتب لها التنفيذ بسبب تريث الفاعل وتخوفه من فداحة الجرم الملقى على قلبه المتعب .

انهزمت خطة جديدة من فصول أفشل السيناريوهات على مر التاريخ وهي فصول هدفها ضرب استقرار هذا البلد بأدوات لبنانية وإدارة إسرائيلية وتدبير سعودي ، غير أن سقوط أوراق هذه الخطة بدأ منذ إرغام الحريري على إعلان الاستقالة وتدخل الغرب وبضع الشرق وحماية لبنان لرئيس حكومته وتضافر الجهود المحلية مع الغربية لمواكبة فك الأسر والصفعة التي وجهتها أميركا إلى رموز إدارة الأزمة كثامر السبهان وما يعادله في لبنان .

ولأن الأوراق تساقطت بمفعول رجعي فقد كشف عن محضر لقاء جرى قبل عام من اليوم بين وزير العدل آنذاك اشرف ريفي ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش وفي هذا المحضر يبرز حرص ريفي على إزاحة الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة لأنه فقد الشرعية السنية على حد قوله ويتجلى ريفي وينفرد بسبق رئاسي تفوق فيه على نفسه عندما رشح بهاء الحريري قبل سنة من الان لخلافة أخيه وهو وصف إدارة رئيس الحكومة السياسية بالكسولة ورأى أن نادر رجل أعمال لا سياسة يتوسط فسادا مستشريا يحيط بجميع الأمور المالية من رموزه نهاد المشنوق وغطاس خوري.

ادلى ريفى بمخططه لكن الامارات المستمعة لم تمش وظل المحضر طي الكتمان الى أن تزامن الكشف عنه اليوم وانهيار إمبراطورية التهديم.

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