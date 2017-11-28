وليد جنبلاط في المرحلة القادمة غير ما كان عليه قبل الرابع من تشرين الأول

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بقلم جورج عبيد -

لا بدّ وفي معرض الحمأة السعوديّة التي طالت بسهامها رئيس الحكومة سعد الحريري مرغمة إياه للاستقالة من الحكومة اللبنانية من التوقف عند رؤية وليد جنبلاط ورأيه، والغوص في المعاني المتكشفة خلف عباراته والمؤلّفة لأدبياته بتوثّب كبير، لِكَنْه ما هو معروض في لبنان والمنطقة من تسويات تختلط فيها المقاييس والمعايير وسبر غورها بحذر فكريّ ونشاط رؤيويّ، بحيث يمكنه من تلقّف النتائج والوقوف عند عتباتها ومن ثم السير في جنباتها لتحديد مقاييسها وطرائق تداخلها في التفاصيل اللبنانية.



من المفيد القول بأنّ وليدًا وإن سقط في محطات سابقة في جبّ تمنيات بنيت على وهدة جحيم المنطقة، وقد كانت مليئة بلحظات صادمة لمن عرفوه عاليًا في الاستنباط والتقدير ومن ثم التقرير، ورأوه بسبب ذلك مرجعًا قديرًا على جذب الانتباه ولفت النظر نحو خفايا الأحداث بتوقعاتها وتفاصيلها، غير أنّه عاد ليلتصق بالحدث بأعماقه بعدما تبرأت أحداث كثيرة منه ولفظته وجعلته شديد السوريالية بتوقعات همايونيّة طوباويّة بات واضحًا أن الزمان الآتي قد محاها وطواها إلى غير رجعة. فقد فتكت الأماني في غفلة من الزمن به وكادت أن تسحق عقلانيته وبراغماتيّته بثقلها، وهو من انتقل إلى مكان قصيّ عن التراث الذي كان عليه، فشبه لمن لا يعرفه بأن قدرته على التموضع عصيّة عليه، وهو المعروف بديماغوجيّة يداعبها العقل أحيانًا كثيرة فيقود صاحبها إلى القراءة الحسنة والمستشرفة كما المستنبطة والمستقرئة للآفاق خلف كلّ حدث.



إشارة العودة الثابتة عند جنبلاط إلى الواقعية والبراغماتية، توجت حين دعا إلى حوار إيرانيّ-سعوديّ بلا مكابرة. واستتبعها من بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بكلام لا يقلّ أهميّة بدلالاته عن الكلام الأول حين دعا إلى غضّ النظر عن الكلام في سلاح حزب الله. ثمّة مساران متكاملان في عقل جنبلاط لا يحتاجان إلى تأويل بل إلى تفعيل لضمان نجاح التسوية في منطقة انفجر فيها بركان ربيع مزيّف قادها إلى الموت العبثيّ.



لماذا شدّد الرجل على حوار سعوديّ-إيرانيّ وهل من قابليّة لحصوله؟

يحاول جنبلاط وكما قال في تغريدته الأخيرة أن يعقلن ثورة واندفاع وليّ العهد والملك الخفيّ محمد بن سلمان، وقد تفلّتت ثورته من العقالات المنضبطة والمنتظمة لتبلغ حدّ التفلّت العشوائيّ والبدويّ الأعمى، وقد توّج بوضع سعد الحريري في الإقامة الجبريّة. شعر وليد جنبلاط كما شعر معظم القرّاء السياسيين بأن اللحظة السعوديّة مع محمد بن سلمان مقصاة عن اللحظات التاريخيّة الكبرى وطاردة لعراقتها حيث تغلّبت الحكمة على الفوضى. ففي ذلك الوقت لم يكن بين السعوديّة ومحيطها أيّ احتدام أو صراع، وتغلّب التواد على التضاد، والوصال على الاحتراب. إقصاء لحظة لأخرى فعل مخطّط وهادف يشحن اللاعبين في جوفها نحو الانتحار بابتكار حروب لا طائل منها سوى أنها تمعن في قدف الجميع نحو الفوضى الخلاّقة. لقد قرأ وليد جنبلاط ببراغماتيته المتجدّدة بأن النتائج في سوريا والعراق وصولاً إلى اليمن مبطلة بالضرورة للفوضى الخلاّقة ولا تملك السعوديّة القدرة بالتصدي لها (أي النتائج) ومعاكستها في شحن الساحتين اليمنيّة واللبنانية لاحتراب غير مباشر مع إيران أو حتى الوصول إلى ما هو مباشر مع إيران، أو عبر صراعها مع قطر واستطرادًا مع تركيا وإيران خلفها وإلى جانبها. لقد أبطل عقم التصرّف مع الحريري عمق القراءة والتحليل، وقد ظنّ السعوديون أنهم قادرون على سلب الساحة اللبنانية من آفاق تسوية بلورية حافظت على التوازن الداخليّ إلى انفجار لم يكن محصورًا بلبنان بالوقائع بل كاد أن يتسع من جديد لينال من محاولة دخول سوريا في تسوية تعيدها إلى ينابيعها وبهائها. من الطبيعيّ أن يخشى جنبلاط كسائر العقلاء هذا التوجّه السمج والفجّ وهو ممجوج من الجميع. فكانت مواقفه تعبّر من جديد عن عقلانية مجرّدة بمواجهة الفوضويّة المتورّطة ففي اللحظات الوطنيّة لا مجال لأيّ التباس سياسيّ على الطريقة الوطنيّة. فوقف إلى جانب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي وعائلة الحريري وأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، ومنع بالتضافر والتكافل معهم تسلّل وتسرّب العشوائيّة السعوديّة نحو أرضنا حتى لا تنفجر بحرب مذهبية قاضية.



وكدليل على ذلك حسيّ، حاول بهاء الحريري التودّد لوليد جنبلاط، فأوفد إليه مستشاره يحاول إقناعه بالمرحلة البهائيّة المزعومة القائدة لتيار المستقبل مكان سعد، فما كان من جنبلاط سوى أن قطع اللقاء في منتصفه مشدودًا إلى وفائه وترك ضيفه يرحل، في وقت توغّل كثيرون في مصالحهم وباعوا وبايعوا وعادوا فسقطوا في وهم البيع والبيعة... وليد جنبلاط يمزج وفاءه بواقعية صريحة. ويمسك بها أي بالواقعيّة كمدخل لديمومة التسوية المتوازنة في لبنان، فالتسويات في المنطقة أو في الإقليم المتوتر والملتهب، مشدودة إلى بعضها ومتلازمة مع بعضها. فجنبلاط قد يكون قرأ بأنّ الاضطراب اللبنانيّ منذ مرحلة ما قبل انبلاج العهد الحاليّ، متلازم مع الانفجار في المنطقة ومتمازج ومتجانس معه، فمن المفترض أن تخدم التسوية اللبنانية التسوية السوريّة والعكس أيضًا، ثمّة تلازم واضح بينهما بدأ يقترب منه وليد جنبلاط ويقرأه بهدوء، ويرمّم استمراره السياسيّ على أساسه. تلك هي فاعلية الواقعيّة التي يتحلّى بها وعلى ضوئها رفض ما حدث مع الرئيس سعد الحريري في الرياض كما رفض بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد عون البحث في سلاح المقاومة الرادع لأي اعتداء إسرائيليّ والحامي للبنان من انسياب القوى التكفيرية على أرضه، ودعا إلى حوار سعوديّ-إيرانيّ مواكب للقاء سوتشي المؤسس لتسوية جديدة في سوريا.



خلاصة الأمر بأن وليد جنبلاط بدأ يتموضع تدريجيًّا في منظومة سياسيّة مختلفة عن المنظومة التي كان فيها، ضمن منطلقات واضحة تتجسّد على النحو التالي:

1-لن يكون الوضع بالنسبة إليه كما كان قبل الرابع من تشرين الثاني. فما بعد عودة سعد الحريري إلى لبنان بعد احتجازه القسريّ في مفاعيله السياسيّة شيء وما قبله شيء آخر. بمعنى أنه في المرحلة الحالية والمستقبليّة سيكون وليد جنبلاط جزءًا من التسوية وعرّابًا أساسيًّا لها.

2-علاقة وليد جنبلاط بالعهد صائرة إلى تغيير إيجابيّ بعد زيارته إلى القصر ومشاركته في المشاورات وهو دائب كما تلحظ أوساطه على تطويرها وتمتينها، وستنعكس حتمًا على علاقته بالتيار الوطنيّ الحرّ ورئيسه جبران باسيل بصورة جذرية وكاملة.

3-علاقة وليد جنبلاط بحزب الله تملك خصوصيّة منغمسة بوعي مشترك ما بين الطرفين ينطلق من حوض التسوية ويصبّ بما هو أبعد منها، أي على المستوى العربيّ-الإقليميّ.

4-يدرك وليد جنبلاط بأن المدى المشرقيّ مشرّع لثلاثيّة روسيّة-إيرانية-تركيّة، ولقاء الرئيس بشار الأسد المحتمل مع رجب طيب أردوغان وبرعاية الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين سيكون مفتاحًا حقيقيًّا لمجموعة حلول جزئيّة تتكامل مع التسوية الكليّة وتنعكس بالتالي على لبنان برحابة وهدوء.

5-لن تنطلق التحالفات عند وليد جنبلاط في دائرة الشوف-عاليه بالصيغة السابقة، فثمّة تأسيس لصيغة تحالفيّة جديدة يعدّ لها بالتوافق مع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابيّ ورئيس الحكومة وأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله والأمير طلال أرسلان. لتتجلّى التسوية انتخابيًّا في لقاء معظم من يمثّلون الوجدانات الطائفية في تلك الدائرة ودوائر أخرى.



بهذا المعنى سنكون أمام مشهد مغاير سيتبناه وليد جنبلاط ضمن المشهد العام وفقًا لبراغماتيته الواعية والمتزنة، ليكتب به ولنفسه عهدًا جديدًا في الجبل ولبنان والمنطقة بأسرها.