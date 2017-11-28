كل الدروب تقود إلى روما

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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

قول المثلُ الأمبراطوري القديم، أنّ كلَّ الدروب تقود إلى روما ...

لكنْ فيما يستعد الرئيس ميشال عون للذهاب إلى العاصمة الإيطالية غداً، تبدو كلُ العيون مشدودةً إليه ، وكلُ خرائط الطُّرق للخروج من الأزمات والمآزق بين يديه ..

ففي روما، ستكون لسيّد العهد لقاءاتٌ سياسية واغترابية : اجتماعان مع رئيس الدولة ورئيس الحكومة ، وحفلُ استقبال للجالية . لكنّ المحطة الأهم، ستكون مع كلمته في افتتاح المؤتمر المتوسطي الثالث الذي تستضيفه روما . هناك سيكون للرئيس كلامٌ كثير عن مَوقع المتوسط في خريطة العالم، وأهميتِه الحيوية لتوازن كوكبِنا واستقرارِه ، وخصوصاً عن موقع لبنان في وسط المتوسط، كأنه عينُ بَحره ...

الصورةُ نفسُها تبدو في بيروت ، منعكسةً على مرآة المياه. لكَأنّ الرئيس متوسطُ الوطن ، والبحرِ الذي يَحضُنُ مكوناتِه كافة ...

ولأنه كذلك، تُرِكت الأزمة له، وتُركت الحلولُ والمخارج والصِيغُ كلُها، لحِكمته ودرايته ...

غداً الدُروب إلى روما . والأسبوع المقبل الحلول في بيروت . وبين الاثنين قاسِمٌ مشترك: بحرُ عون المتوسط .